Mehmet Şimşek'in Ekonomik Program Paylaşımına Yapılan Yorumlar Bir Durup Düşündürecek Cinsten Oldu
Mehmet Şimşek'in Ekonomik Program Paylaşımına Yapılan Yorumlar Bir Durup Düşündürecek Cinsten Oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü de nötrden pozitife yükseltmesine yönelik yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, yapılan yorumlar da içimizi karartan cinsten oldu.
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ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya ve görünümünü de nötrden pozitife yükseltmişti. Bakan Şimşek de Fitch'in Türkiye'ye yönelik kararını yorumladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, not ve görünümdeki düzelme için "Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor" derken, yaptığı paylaşım da yorumlara neden oldu.
Şimşek, açıklamasında, "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya, görünümünü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtmaktadır" derken devamında da şunları iletti:
Açıklamalara yapılan yorumlar bir yandan
Öngörüler diğer yandan
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Ekonomiye yönelik umutlanmak mı, vatandaş olarak tedirgin olmak mı?
Arasında gidip gelen yorumlarla sizi baş başa bırakalım.
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