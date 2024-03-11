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Mehmet Şimşek'in Ekonomik Program Paylaşımına Yapılan Yorumlar Bir Durup Düşündürecek Cinsten Oldu

Mehmet Şimşek'in Ekonomik Program Paylaşımına Yapılan Yorumlar Bir Durup Düşündürecek Cinsten Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 12:52

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü de nötrden pozitife yükseltmesine yönelik yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, yapılan yorumlar da içimizi karartan cinsten oldu.

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ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya ve görünümünü de nötrden pozitife yükseltmişti. Bakan Şimşek de Fitch'in Türkiye'ye yönelik kararını yorumladı.

ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya ve görünümünü de nötrden pozitife yükseltmişti. Bakan Şimşek de Fitch'in Türkiye'ye yönelik kararını yorumladı.

"Ne anlayalım?" diyenler buraya.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, not ve görünümdeki düzelme için "Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor" derken, yaptığı paylaşım da yorumlara neden oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, not ve görünümdeki düzelme için "Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor" derken, yaptığı paylaşım da yorumlara neden oldu.

X (Twitter) üzerinden açıklama yapan Şimşek, 'Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Bu ay yapılacak yerel seçimlerin ardından Türkiye, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programı uygulamak için seçimsiz uzun bir döneme sahip olacak' dedi.

Şimşek, açıklamasında, "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya, görünümünü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtmaktadır" derken devamında da şunları iletti:

Şimşek, açıklamasında, "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya, görünümünü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtmaktadır" derken devamında da şunları iletti:
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Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.

- Fiyat istikrarının sağlanması en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir.

- Büyümenin yeniden dengelenmesi iyi bir şekilde devam etmektedir; iç tüketim ılımlılaşmakta ve net ihracat güçlenmektedir.

- Cari işlemler açığı öngörülenden daha hızlı bir şekilde daralmakta ve bu yıl GSYH'nin %3'ünün oldukça altına düşme yolunda ilerlemektedir.

- Türk lirası mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı Ağustos ayından bu yana yüzde 12 puan artmıştır. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecektir.

- Mali sağlığın yeniden tesis edilmesi de kilit bir hedeftir. Mali itici gücün bu yıl içinde azalması ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması beklenmektedir.

Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı önümüzdeki yıl GSYH'nin %3'ünün altına indirmeye kararlıyız.

Fiyat istikrarının sağlanmasının zaman alacağını unutmamak önemlidir.

Bu ay yapılacak yerel seçimlerin ardından Türkiye, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programı uygulamak için seçimsiz uzun bir döneme sahip olacak. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak görülmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle, Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi işlemektedir.

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Arasında gidip gelen yorumlarla sizi baş başa bırakalım.
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