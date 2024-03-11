Türkiye'ye Kredi Notu Sürprizi: 10 Soruda Kredi Notu Nedir? Kredi Derecelendirme Sistemi Nasıl İşler?
Türkiye'ye Kredi Notu Sürprizi: 10 Soruda Kredi Notu Nedir? Kredi Derecelendirme Sistemi Nasıl İşler?
Ülkelerin yatırım yapılabilir seviyelerini ölçen kurumlara 'kredi derecelendirme', verdikleri notlara da kısaca 'kredi' notu diyoruz. Türkiye'nin son dönemde düşen notunda Fitch'in yaptığı artışla gözler yeniden bu alana çevrildi. 10 soruda kredi derecelendirme sistemini ve notlara yakından bakalım.
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En ünlüleri S&P, Moody's ve Fitch olan kredi derecelendirme kuruluşları şirketler ve ülkelerin başında adeta eli sopalı öğretmen gibi durmayı adet edinirken, geçen cuma gecesi yapılan değerlendirmeden Türkiye hasret kaldığı notu almıştı.
Görünümü de pozitif olan Türkiye'nin özelinde kredi notu ve derecelendirme şirketlerine biraz daha yakından bakalım.
1. Kredi notu nedir?
2. Kredi notu nasıl kullanılır, işe yarar mı?
3. Derecelendirme şirketleri hangileri?
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4. Kredi notunun yanındaki "görünüm" ne anlama geliyor?
5. Aynı ülke ya da şirket nasıl şirketlerden farklı notlar alabiliyor?
6. Kredi notu sınıflandırması ne?
7. Türkiye’nin 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundaki kredi notları ne?
8. Türkiye kredi derecelendirme kuruluşlarında hangi ülkelerle aynı nota sahip?
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9. Kredi notunun artması neden önemli?
10. Türkiye'ye başka not artışı gelir mi?
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