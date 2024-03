Türkiye'ye Kredi Notu Sürprizi: 10 Soruda Kredi Notu Nedir? Kredi Derecelendirme Sistemi Nasıl İşler?

Notun yanında önemle belirtilen 'görünüm' diye bir gösterge var. Görünüm üç şekilde pozitif, durağan ya da negatif olabilir. Görünüm, bir sonraki not değerlendirmesi için bir gösterge niteliği taşıyor. Görünüm pozitifse not artabilir, negatifse not düşebilir, durağansa not değişmeyebilir şeklinde yorumlanıyor. Bir vaat niteliği taşımazken, belirten doğrultuda hareket edilmeye de bilir.