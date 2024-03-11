Türkiye'ye Kredi Notu Sürprizi: 10 Soruda Kredi Notu Nedir? Kredi Derecelendirme Sistemi Nasıl İşler?

Küresel ekonomilerde, paranın akacak mecra aramasında bir kontrol ya da teyit mekanizması gören kredi piyasası, borç alacak ve verecek için, yatırım yapmak isteyen için bir nevi teminat.

Genel şartlar, kredi notu yüksek olan bir borçluya daha uygun koşullarda ya da tam tersi, düşük notu olan borçluya daha yüksek faizle borç verilmesi sağlanırken, yatırım yapmak isteyenler için de yüksek not cazip gelmektedir.