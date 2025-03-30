Pasif Gelirle Rahat Bir Hayata Kavuşmak Mümkün mü? Yatırımları Sayesinde Erken Emekli Olanların 12 Sırrı

Daha çok şeye sahip olmak daha çok mutluluk getirmiyor. Finansal özgürlüğü yakalayanlar, gereksiz tüketim yerine sade bir yaşamı tercih ediyor. İhtiyaçlarını minimalize ediyor, lüks harcamalardan kaçınıyor ve kazandıkları parayı daha fazla şey almak için değil daha fazla özgürlük için kullanıyorlar.