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Borç Yönetiminde Kullanılan En Popüler Stratejiler: Kartopu ve Çığ Yöntemi

etiket Borç Yönetiminde Kullanılan En Popüler Stratejiler: Kartopu ve Çığ Yöntemi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 17:01

Borçlarla başa çıkmak zor olabilir ama endişelenme! Finans dünyasında, borçlarını etkili bir şekilde kapatmana yardımcı olacak iki popüler strateji var: Kartopu ve Çığ Yöntemi. Haydi detaylara birlikte bakalım! 👇

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Adı gibi küçükten büyüğe... Kartopu yöntemi nedir?

Bu yöntemde borçlarını en küçükten en büyüğe doğru ödemeye başlıyorsun. Önce en düşük borcunu belirliyorsun ve onu tamamen kapatıyorsun. Daha sonra o borca ayırdığın parayı bir sonraki en küçük borca aktararak devam ediyorsun. Böylece borçların kartopu gibi yuvarlanarak büyüyor ve sonunda hepsi bitiyor! Bu yöntem, psikolojik olarak motive edici bir etkisi olduğu için çok tercih ediliyor. Her borcu kapattığında kendini zafer kazanmış gibi hissediyorsun!

Çığ yöntemi: Faiz canavarına karşı savaş!

Bu yöntemde ise borçlarını en yüksek faiz oranına sahip olandan başlayarak kapatıyorsun. Yani en yüksek tutarlı borcuna odaklanıp onu bir an önce kapatmaya çalışıyorsun. Daha sonra, bir sonraki en yüksek faizli borca geçiyorsun. Bu şekilde ilerleyerek faiz yükünü hafifletiyorsun. Mantık olarak uzun vadede daha az para ödemen gereken bir yöntem ancak motivasyon konusunda biraz zorlayıcı olabilir.

Hangi yöntemi neye göre seçmelisin?

Eğer borç ödemede hızlı başarı elde etmek ve kendini motive etmek istiyorsan Kartopu Yöntemi, ama finansal olarak en mantıklı yolu izlemek istiyorsan Çığ Yöntemi daha uygun olabilir. Gelir ve harcamalarını göz önüne alarak senin için en rahat yolu seçebilirsin.

Karar vermeden önce bütçeni analiz et!

Borç kapatma yöntemini seçmeden önce, toplam borç miktarını gözden geçir. Gelir ve giderlerini düzenle. Harcamalarının nerelere gittiğini analiz et! Bu adımlar, hangi yöntemin sana daha uygun olduğuna karar vermene yardımcı olacaktır.

Ek gelir yaratmaya çalış!

Borçlarını daha hızlı kapatmanın bir diğer yolu ek gelir kaynakları oluşturmak. Freelance işler yapabilir, kullanmadığın eşyaları satabilir, becerilerine uygun ek işler bulabilirsin. Ekstra kazandığın parayı borçların için kullanarak bu süreci hızlandırabilirsin!

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Gereksiz harcamaları kıs!

Borçtan kurtulmanın en etkili yollarından biri de tasarruf etmek. Kahve zincirlerinden kahve almak yerine evde yap, lüks harcamalarından bir süreliğine vazgeç, aboneliklerini gözden geçir ve gereksiz olanları iptal et. Bu küçük değişiklikler uzun vadede büyük fark yaratabilir!

Psikolojik faktörleri de göz önünde bulundur!

Borç ödemek sadece rakamlardan ibaret değil. Zihinsel olarak da kendini hazırlamalısın. Borçlarını ödemek için bir motivasyon kaynağı bul. Kendini borçsuz hayatı düşünerek motive et. Borç azaldıkça kendini ödüllendirebilirsin ama tabii makul çerçevede!

Uzun vadeli bir plan yap!

Borçlardan kurtulunca da finansal alışkanlıklarını düzgün bir şekilde yönetmeye devam etmelisin. Birikim yapmaya başla. Yeni borçlara girmeden yaşamaya alış. Acil durum fonu oluşturarak ani giderlere hazırlıklı ol. Böylece finansal geleceğini de güvence altına almış olursun! Tüm bu süreç zorlu olabilir ama sonunda daha rahat bir yaşam sürebileceğini de unutma!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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