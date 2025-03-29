Borç Yönetiminde Kullanılan En Popüler Stratejiler: Kartopu ve Çığ Yöntemi

Bu yöntemde borçlarını en küçükten en büyüğe doğru ödemeye başlıyorsun. Önce en düşük borcunu belirliyorsun ve onu tamamen kapatıyorsun. Daha sonra o borca ayırdığın parayı bir sonraki en küçük borca aktararak devam ediyorsun. Böylece borçların kartopu gibi yuvarlanarak büyüyor ve sonunda hepsi bitiyor! Bu yöntem, psikolojik olarak motive edici bir etkisi olduğu için çok tercih ediliyor. Her borcu kapattığında kendini zafer kazanmış gibi hissediyorsun!