Ekonomik Kriz Kendini Nasıl Belli Eder? Bir Ekonomik Krizin Geldiğini Anlamanın 12 Yolu

Ekonomik krizler sadece rakamlardan ibaret değildir. İşsizlik, yüksek enflasyon ve gelir adaletsizliği arttıkça, sokakta huzursuzluk da artar. Eğer sürekli ekonomik kriz tartışmaları yapılıyorsa ve protestolar yaygınlaşıyorsa, bu da büyük bir krizin sinyallerinden biri olabilir.