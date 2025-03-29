Ekonomik Kriz Kendini Nasıl Belli Eder? Bir Ekonomik Krizin Geldiğini Anlamanın 12 Yolu
Ekonomik Kriz Kendini Nasıl Belli Eder? Bir Ekonomik Krizin Geldiğini Anlamanın 12 Yolu
Ekonomi her zaman stabil kalmaz, bazen ani dalgalanmalar yaşanabilir. Peki, yaklaşan bir ekonomik krizi önceden anlamak mümkün mü? İşte ekonomik krizin ayak seslerini duymanızı sağlayacak 12 belirti! 👇
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1. Market fiyatları uçuşa geçiyorsa, krizin ayak sesleri duyuluyor demektir!
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2. Döviz kurları kontrolden çıkıyorsa, ekonomik dengeler sarsılıyor olabilir!
3. İşsizlik oranları artıyorsa, endişelenmek gerekir!
4. Kredi ve faiz oranları yükseliyorsa, finans sektörü riskten kaçınıyor olabilir.
5. Gayrimenkul sektörü durgunlaşması, yatırımcıların temkinli davrandığı anlamına gelebilir.
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6. Piyasalar güvensiz bir döneme girdiyse, borsa ve yatırım araçları belirsizleşmiş demektir.
7. İflas eden şirketlerin sayısı artıyorsa, ekonomik sistem alarm veriyor olabilir.
8. Vergi ve kamu harcamaları aniden artıyorsa, bütçede açık oluşmuş olabilir.
9. Maaş artışları enflasyonun gerisinde kalıyorsa, geçmiş olsun...
10. Tüketici güveni düşüyorsa, ekonomik kriz psikolojik olarak başlamış demektir.
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11. Temel gıda ve enerji krizi yaşanıyorsa, sistemde ciddi bir bozulma olabilir.
12. Siyasi ve sosyal gerilimler artıyorsa, ekonomik kriz toplumu etkiliyor olabilir.
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