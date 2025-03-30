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Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Nedir Bu Bileşik Faiz? Nasıl Çalışır?

etiket Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Nedir Bu Bileşik Faiz? Nasıl Çalışır?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
30.03.2025 - 17:01

Yatırım dünyasının en güçlü araçlarından biri olan bileşik faiz ile sizlerleyiz. Paranın zamanla nasıl büyüdüğünü görebilmemiz için bileşik faizin anlaşılması şart! Dr. Hakan Özerol bileşik faiz hakkında bilmemiz gereken temel noktalardan bahsediyor. Gelin birlikte bakalım!

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1. İlk olarak bileşik faizin ne olduğunu açıklayalım.

'Bileşik faizi anlayan kazanır, anlamayan ise bedelini öder.' deyişini vurgulayarak bileşik faizin ne olduğunu anlatalım. Finans dünyasında çok önemli bir yere sahip olan bileşik faiz en genel tanımı ile faize faiz işlenmesidir. Daha açıklayıcı bir şekilde söylemek gerekirse, aylık olarak%5'ten değerlendirilen bir paranın, aylık elde ettiği getiriyle birlikte, bir sonraki ayın ana parası olarak hesaba katılmasıdır.

2. Peki, bileşik faizde hesap nasıl yapılır?

Ana paranın üzerine eklenen faizlerin de yeniden faiz kazanması olarak açıkladığımız bileşik faizi dikkate almamız gerekir. Başlangıçtaki yatırıma değil, zaman içinde biriken faize faiz işlendiğini unutmamalıyız! Aylık %5'lik getiri, 12 ayda %60 getiri sağlar gibi bir hesap yapılmamalı.

3. Örnek vererek açıklamayı anlaşılır kılalım...

Örneğin; 100 TL'yi %5'ten değerlendirdiğimizde ay sonunda paramız 105 TL olur. Bir sonraki ay 105 TL'yi %5'den değerlendiririz. İkinci ayın sonunda birikim 110 değil, 110.25 olur. Bu şekilde ilerlediği zaman 12 ayın sonunda %60 değil, %79.6 getiri sağlamış olur. Gülümsemenizi görebiliyorum...

4. Biraz da acı gerçekleri söyleyelim.

Gülümsemenizin gitmesini istemeyiz ama örneğin kredi versiyonu biraz üzücü olabilir. Aylık %5'ten kredi kullandığınız zaman, bu kredinin yıllık maliyeti %60 olmaz, %79.6 olur. Bunların yanına vergileri de eklemeyi unutmayalım... Pozitif tarafından bakmaya devam edelim!

5. Bileşik faiz için önemli hususlara geri dönelim.

Bileşik faiz kendini uzun vadede gösterir. Erken yatırım yapmaya başlayarak kazancınızı katlayabilirsiniz. Zaman geçtikçe faizlerin faize eklenmesiyle büyümenin hızlandığını göreceksiniz. Kısacası uzun vadeli ve düzenli olması gereken bir yatırımdan bahsediyoruz.

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6. Enflasyon ile ilişkisini inceleyelim.

Yatırım yaparken enflasyonu hesaba katmamız gerekir. Bileşik faiz oranının enflasyonun altında kalmaması gerekir. Bu durumda reel kazancınız düşebilir. Örneğin, %10 faiz kazanırken enflasyon %8 ise sizin gerçek kazancınız sadece %2 olacaktır.

7. Ünlü fizikçinin bileşik faizi nasıl tanımladığını söyleyerek bitirelim.

Albert Einstein bile bileşik faizi 'dünyanın 8. harikası' olarak tanımlamış. Dr. Hakan Özerol, dünyanın 8. harikası olarak kesin bir şekilde ele almıyor olsa da bileşik faize biraz kafa yormamız gerektiğini belirtiyor. Sonuçta bileşik faiz, paranızın sizin için çalışmasını sağlayan en güçlü araçlardan. Küçük birikimlerle büyük şeylere adım atabileceğinizi gösteriyor. Zaman ve sabrı olan herkes bileşik faizin gücünden yararlanabilir!

Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

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asklepiospallas
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