Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Nedir Bu Bileşik Faiz? Nasıl Çalışır?

'Bileşik faizi anlayan kazanır, anlamayan ise bedelini öder.' deyişini vurgulayarak bileşik faizin ne olduğunu anlatalım. Finans dünyasında çok önemli bir yere sahip olan bileşik faiz en genel tanımı ile faize faiz işlenmesidir. Daha açıklayıcı bir şekilde söylemek gerekirse, aylık olarak%5'ten değerlendirilen bir paranın, aylık elde ettiği getiriyle birlikte, bir sonraki ayın ana parası olarak hesaba katılmasıdır.