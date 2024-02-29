Seçim Sonrasına Yönelik Vergi Zamları Projeksiyonları İletişim'den Döndü: Mehmet Şimşek Destek Verdi
Seçim Sonrasına Yönelik Vergi Zamları Projeksiyonları İletişim'den Döndü: Mehmet Şimşek Destek Verdi
Deneyimli ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz, katıldığı bir canlı yayında seçim sonrası ekonomide yapılabilecek vergi düzenlemelerine yönelik iddialarda bulundu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuyla ilgili açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz, katıldığı Sözcü TV ekonomi yayınında seçim sonrası yapılabileceklere yönelik bir projeksiyon çizdi.
Şeref Oğuz, 31 Mart seçimlerinin ardından ekonomide olabileceklere yönelik öngörülerini "UFO" olarak nitelerken, ekonomi yönetiminin söylemlerinden çıkardıklarını anlattı.
1 Nisan'da vergilerin artacağını iddia eden Oğuz, 2023 yılında deprem felaketleri kaynaklı bütçe açıklarını kapatmak için 2 kez alınan MTV'nin de gelecek dönemde yılda 3 ya da 4 kez olacağını ve bunun kalıcı olacağını iddia etti.
KDV ve ÖTV'nin ortalamasının farklılaşacağını, ortalama KDV'nin de yüzde 24'e çıkacağını iddia etti.
Birden fazla evi olanlara yönelik evlerinin değerinin yüzde 1'ine yakın vergi ödeyeceğine yönelik çalışmalar olduğu duyumunu da paylaşan Oğuz, ev sahiplerinin vergi ödemekte zorlanacağını da iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Silindir hacmi 1.600 cc üzerinde olan araçlara da vergilerin artacağını iddia eden Oğuz, 90'lı yıllarda da olan "kazanılmayan paradan" yani gelir vergisinin geleceğe yönelik kazanç tahmini üzerinden alınması sebebiyle "peşin vergi" olarak adlandırılan verginin de geleceğini iddia etti.
İşte Şeref Oğuz'un reddedilen o iddiaları.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birçok sosyal medya hesabında yapılan bu paylaşıma yalanlama getirerek, iddia edilen çalışmaların olmadığını açıkladı.
Mehmet Şimşek de kişisel hesabından da DMM'nin paylaşımını retweetledi (yeniden paylaşıldı).
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda