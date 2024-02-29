Seçim Sonrasına Yönelik Vergi Zamları Projeksiyonları İletişim'den Döndü: Mehmet Şimşek Destek Verdi

DMM'nin paylaşımında, 'Bazı sosyal medya hesaplarından, “seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar” iddiasıyla paylaşılan iddialar doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili kurumların iddia edilen konulara ilişkin herhangi bir çalışması bulunmamaktadır' denildi.