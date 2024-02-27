Uzun Süreli Misafirlere Çözüm Ekonomide mi? "Kaynana Vergisi" Sonrası "Misafir Vergisi" Açıklaması Gecikmedi
Uzun Süreli Misafirlere Çözüm Ekonomide mi? "Kaynana Vergisi" Sonrası "Misafir Vergisi" Açıklaması Gecikmedi
Ev sahiplerinin beyanname dönemi başlarken, ekonomide geçen zor günlerde seçim öncesi ve sonrası iddialar birbirini izlemeye devam ediyor. Vergi Kanunu'nu inceleyen uzmanlar gelebilecek vergilere yönelik uyarılarda bulunurken, her gün yeni bir ayrıntı ya da iddia aklımızın ayarlarıyla oynuyor. Geçen haftalarda gündeme gelen 'Kaynana Vergisi' uyarısını yapan yazar Abdullah Tolu, yeni bir vergi olarak da 'Misafir Vergisi' iddiasıyla gündemde. Tabi yalanlaması da gecikmedi.
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Kiralarda düşüşe ve ev sahiplerinin gelirlerinden pay almaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bütçe giderlerini kısmaya çalışan ekonomi yönetimi, daha kısa vadede de gelirleri artırmanın yolunu arıyor.
Ev sahipleri için de 2023 yılındaki kira gelirlerinin vergisini ödeme vakti 1 Nisan'a kadar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira geliri potansiyeli olan 2 milyon konuttan vergi hesaplamaları bütçede yer alıyor.
Kiralardaki fahiş yükselişe engel olması getirilen yüzde 25 artış sınırı sonrasında ancak birinci derece akrabalara verilmesi suretiyle tahliye kararlarının etkilediği kiralık evlerde "akrabalar" oturmaya başlayınca,
Ekonomim'den Abdullah Tolu, "Kaynana Vergisi" sonrası "Misafir Vergisi" açıkladı.
Ancak, isimleri bu şekilde olmasa da bunlardan kaynaklanan vergilerin mevzuatta yer aldığını da belirtiyor:
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"Tabi, bu düzenleme birkaç saat ya da gün kalıp giden misafirlerle ilgili değil. Daha uzun süreli kalan misafirler ilgili. Misafir uzun süreli kaldığında işler karışıyor, bu vergi gündeme geliyor. Örneğin, 3 ay veya daha fazla misafirlik gibi."
"Şimdi hemen 'evdeki misafir için neden vergi ödensin ki' diye itirazda bulunabilirsiniz. Aslında oldukça da haklısınız ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nda böyle bir düzenleme var, üstelik yeni de değil, uzun yıllardan bu yana yürürlükte!"
Bu iddia çok ilgi çekip birçok mecrada yer alınca İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yaptı.
"'Misafir vergisi' adı altında magazinselleştirilerek kamuoyunda paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
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