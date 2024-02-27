Uzun Süreli Misafirlere Çözüm Ekonomide mi? "Kaynana Vergisi" Sonrası "Misafir Vergisi" Açıklaması Gecikmedi

Ev sahiplerinin beyanname dönemi başlarken, ekonomide geçen zor günlerde seçim öncesi ve sonrası iddialar birbirini izlemeye devam ediyor. Vergi Kanunu'nu inceleyen uzmanlar gelebilecek vergilere yönelik uyarılarda bulunurken, her gün yeni bir ayrıntı ya da iddia aklımızın ayarlarıyla oynuyor. Geçen haftalarda gündeme gelen 'Kaynana Vergisi' uyarısını yapan yazar Abdullah Tolu, yeni bir vergi olarak da 'Misafir Vergisi' iddiasıyla gündemde. Tabi yalanlaması da gecikmedi.