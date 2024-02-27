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Uzun Süreli Misafirlere Çözüm Ekonomide mi? "Kaynana Vergisi" Sonrası "Misafir Vergisi" Açıklaması Gecikmedi

Uzun Süreli Misafirlere Çözüm Ekonomide mi? "Kaynana Vergisi" Sonrası "Misafir Vergisi" Açıklaması Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 13:13 Son Güncelleme: 27.02.2024 - 13:44

Ev sahiplerinin beyanname dönemi başlarken, ekonomide geçen zor günlerde seçim öncesi ve sonrası iddialar birbirini izlemeye devam ediyor. Vergi Kanunu'nu inceleyen uzmanlar gelebilecek vergilere yönelik uyarılarda bulunurken, her gün yeni bir ayrıntı ya da iddia aklımızın ayarlarıyla oynuyor. Geçen haftalarda gündeme gelen 'Kaynana Vergisi' uyarısını yapan yazar Abdullah Tolu, yeni bir vergi olarak da 'Misafir Vergisi'  iddiasıyla gündemde. Tabi yalanlaması da gecikmedi.

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Kiralarda düşüşe ve ev sahiplerinin gelirlerinden pay almaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bütçe giderlerini kısmaya çalışan ekonomi yönetimi, daha kısa vadede de gelirleri artırmanın yolunu arıyor.

Kiralarda düşüşe ve ev sahiplerinin gelirlerinden pay almaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bütçe giderlerini kısmaya çalışan ekonomi yönetimi, daha kısa vadede de gelirleri artırmanın yolunu arıyor.

Yeni vergilerin getirilmesini kaçınılmaz bulan uzmanlar da nereden nasıl bir vergi ile karşılaşabiliriz hesaplarını yapıyor.

Ev sahipleri için de 2023 yılındaki kira gelirlerinin vergisini ödeme vakti 1 Nisan'a kadar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira geliri potansiyeli olan 2 milyon konuttan vergi hesaplamaları bütçede yer alıyor.

Ev sahipleri için de 2023 yılındaki kira gelirlerinin vergisini ödeme vakti 1 Nisan'a kadar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira geliri potansiyeli olan 2 milyon konuttan vergi hesaplamaları bütçede yer alıyor.

Konutları analiz eden bakanlığın çalışmalarının yanında vergi kanunu da ayrıntılarıyla yeniden gündemde yer alıyor.

Kiralardaki fahiş yükselişe engel olması getirilen yüzde 25 artış sınırı sonrasında ancak birinci derece akrabalara verilmesi suretiyle tahliye kararlarının etkilediği kiralık evlerde "akrabalar" oturmaya başlayınca,

Kiralardaki fahiş yükselişe engel olması getirilen yüzde 25 artış sınırı sonrasında ancak birinci derece akrabalara verilmesi suretiyle tahliye kararlarının etkilediği kiralık evlerde "akrabalar" oturmaya başlayınca,

"Kaynana Vergisi" iddiası ilgi çekmişti.

Ekonomim'den Abdullah Tolu, "Kaynana Vergisi" sonrası "Misafir Vergisi" açıkladı.

Ekonomim'den Abdullah Tolu, "Kaynana Vergisi" sonrası "Misafir Vergisi" açıkladı.

Tolu yazısında, 'Şu an yürürlükte olan vergiler arasında ne 'Kaynana Vergisi' ne de 'Misafir Vergisi' diye bir vergi bulunmuyor' diyerek uyarıyor.

Ancak, isimleri bu şekilde olmasa da bunlardan kaynaklanan vergilerin mevzuatta yer aldığını da belirtiyor:

Ancak, isimleri bu şekilde olmasa da bunlardan kaynaklanan vergilerin mevzuatta yer aldığını da belirtiyor:

'Misafir Vergisi', evde akrabaları dışında mal sahibi ile ikamet eden misafirlerle ilgili. Evde mal sahibi ile ikamet edenin akraba olmaması halinde, mal sahibinin “Misafir Vergisi” ödemesi gerekiyor!

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"Tabi, bu düzenleme birkaç saat ya da gün kalıp giden misafirlerle ilgili değil. Daha uzun süreli kalan misafirler ilgili. Misafir uzun süreli kaldığında işler karışıyor, bu vergi gündeme geliyor. Örneğin, 3 ay veya daha fazla misafirlik gibi."

"Tabi, bu düzenleme birkaç saat ya da gün kalıp giden misafirlerle ilgili değil. Daha uzun süreli kalan misafirler ilgili. Misafir uzun süreli kaldığında işler karışıyor, bu vergi gündeme geliyor. Örneğin, 3 ay veya daha fazla misafirlik gibi."

"Şimdi hemen 'evdeki misafir için neden vergi ödensin ki' diye itirazda bulunabilirsiniz. Aslında oldukça da haklısınız ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nda böyle bir düzenleme var, üstelik yeni de değil, uzun yıllardan bu yana yürürlükte!"

"Şimdi hemen 'evdeki misafir için neden vergi ödensin ki' diye itirazda bulunabilirsiniz. Aslında oldukça da haklısınız ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nda böyle bir düzenleme var, üstelik yeni de değil, uzun yıllardan bu yana yürürlükte!"

Bu iddia çok ilgi çekip birçok mecrada yer alınca İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yaptı.

Bu iddia çok ilgi çekip birçok mecrada yer alınca İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yaptı.

'Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Misafir vergisi geliyor” ve “Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak” iddiaları doğru değildir' denilirken, açıklama şu şekilde devam etti:

Kira geliri olan mal sahiplerinin beyanname vererek vergisini ödemesi gerekmektedir. Konutta ikamet eden sakinlerin dışında, evde başkalarının misafir edilmesinden kaynaklı herhangi bir vergi alınması söz konusu değildir.

"'Misafir vergisi' adı altında magazinselleştirilerek kamuoyunda paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

"'Misafir vergisi' adı altında magazinselleştirilerek kamuoyunda paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
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