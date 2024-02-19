Gelin ve Damatlara Uyarı! 'Kaynana Vergisi' Mağduru Olmayın
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı Mart ayında beyan edilecek olan 2023 yılı kira gelirlerine yönelik denetimlere başladı.
Yaklaşık 2 milyon konutun mercek altına alındığı incelemede 'emsal kira bedelinin uygulanmayacağı kişiler' dışında yani 'kaynana, amca, dayı, hala, teyze, yeğen' ev sahibi evini bedelsiz olarak da kiraya verse, emsal kira bedeli üzerinden vergi vermesi gerekiyor.
Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, gelir vergisi beyan döneminin yaklaşması üzerine özellikle gelin ve damatlara uyarılarda bulundu.
'Kaynana vergisi' meselesini köşesine taşıyan Tolu, "Şimdi hemen 'kira alınmadığı halde neden vergi ödensin ki' diye itiraz edebilirsiniz! Ancak, bu düzenleme yeni değil, yıllardır yürürlükte!" dedi.
İncelenen 4,5 milyon konut içinde 2 milyonunun kira geliri elde edebilecek durumda olduğunun tespit edildiğini söyleyen Tolu, 'Bu konutlar içerisinde, kaynanaların kirasız olarak oturdukları konutlarda var' dedi.
Tolu yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
'Maliye, yaklaşık bu 2 milyon konuta tek tek giderek, kiralık olanları ve kimlerin oturduğunu tespit edecek.
Bu konutlarda oturanlara ilk yazılar gelmeye başladı, telaş etmeye gerek yok. Kiracılardan kira sözleşmesi, hangi tarihten itibaren kiraladıkları, kira bedeli ve ödemeyi nasıl yaptıklarına dair bilgiler isteniliyor.
Konumuza dönelim: Konut, kira alınmadan kaynananın kullanımına bırakılamaz mı?
Evet, sahip olunan konutun kira alınmadan (kirasız) kaynanaların kullanımına tahsis edilmesi mümkün. Bu aslında akraba olmanın da bir gereği. Ancak, kira alınmasa dahi, kaynananın kullanımına bırakılan konutlar için gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Hemen şaşırmayın, bu yeni bir düzenleme değil, yıllardır yürürlükte. İşin enteresan yanı, bu husus, uygulamada en çok atlanılan veya gözardı edilen konuların başında geliyor.
Emsal kira sadece kaynanalarla sınırlı değil!
Söz konusu maddede sayılan “emsal kira bedelinin uygulanmayacağı kişiler” arasında maalesef kaynanalar değil, amca, dayı, hala, teyze, yeğen de yer almıyor.
Dolayısıyla, sahibi olunan konutların amca, dayı, hala, teyze, yeğenin kullanımına bedelsiz bırakılması halinde de, bu konutların emsal kira bedeli üzerinden 'kira alınıyormuş gibi' kira geliri beyan edilip gelir vergisi ödenmesi gerekiyor!.. Yani, amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve arkadaş vergileri de var...
Her an Kaynana Vergisi ile karşı karşıya kalabilirsiniz!
Geçen yıllarda Maliye tarafından yapılan kira denetimleri sırasında kaynana Maliyeci’ye; 'Ev damadımın evi, iki yıldır, kira ödemeden ben oturuyorum' diyor. Tutanak tutuluyor ve damat vergi dairesine çağrılıyor. Damada, 'Kendi annen olsa, kira almadan oturtabilirdin. Ancak, kayınvalide, ilgili kanun maddesinde, kira ödemeden oturabilecek akrabalar arasında yer almıyor. Bu nedenle, iki yıllık kira vergisi ödeyeceksin.' deniliyor. Daha sonra da, damattan iki yıllık tarh ve tahakkuk ettirilen gelir vergisi, 1 kat vergi ziyaı cezalı olarak isteniyor. Gecikme faizi de cabası!
Bu şekilde sahibi oldukları konutlarda kira almadan kaynanalarını, amca, dayı, hala, teyze, yeğenlerini oturtanların, emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisi ödemek zorunda olduklarını bilmelerinde fayda var. Bu atlanılacak bir şey değil, çünkü ciddi yaptırımları var!'
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