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Enflasyonla Mücadelede TCMB Kamuyu Defansa Beklerken Paylaşılan Makam Arabaları Kaç Milyon Lira Çıktı?

Enflasyonla Mücadelede TCMB Kamuyu Defansa Beklerken Paylaşılan Makam Arabaları Kaç Milyon Lira Çıktı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 16:38

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı makam araçları, enflasyonla mücadelede sürekli cepheye takviye bekleyen Merkez Bankası'nı çok yalnız bırakacak gibi görünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek valilere tasarruf önerirken, görülen arabaları değeri, 'kamunun tasarruftan haberi var mı?' diye merak ettiriyor.

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Enflasyonla mücadele deyince öncelikle faiz artışı, ardından da maaş zammı yapmamak ve vatandaşın alım gücündeki düşüşle daha az alışveriş yapması algılanırken, yapılması gerekenlerin yapılmadığı da görülüyor.

Enflasyonla mücadele deyince öncelikle faiz artışı, ardından da maaş zammı yapmamak ve vatandaşın alım gücündeki düşüşle daha az alışveriş yapması algılanırken, yapılması gerekenlerin yapılmadığı da görülüyor.

Ekonomide para ve maliye politikalarıyla mücadele edilen enflasyonda, para politikaları dengelerin bozulmasından sonra devreye girerken, maliye politikaları tarafındaki eksiklerse mücadelede Merkez'i yalnız bırakıyor.

Ekonomide para ve maliye politikalarıyla mücadele edilen enflasyonda, para politikaları dengelerin bozulmasından sonra devreye girerken, maliye politikaları tarafındaki eksiklerse mücadelede Merkez'i yalnız bırakıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmalarında kamu harcamalarına vurgu yaparken, "Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini" belirtse de kamuda harcamalar hız kesmiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmalarında kamu harcamalarına vurgu yaparken, "Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini" belirtse de kamuda harcamalar hız kesmiyor.

Göreve geldikten hemen sonra Şimşek, kamu kurumlarına genelge gönderirken, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde de 'rasyonellik' vurgusu yapılmıştı. Kamu kurumlarında 'temsil, tören ve ağırlama giderlerinin' kısılması önerisi yanında 'taşıt alım giderleri' de öneriye dahil edilmişti.

Şimşek valilere yönelik konuşmasında "Babamızın parası değil" demişti.

Şimşek, Togg alınmasını önerse de harcamaları kısın önerisine karşın, gerek enflasyonun gerek fiyatların artışı kamuda taşıt harcamalarını da artırmıştı.

Şimşek, Togg alınmasını önerse de harcamaları kısın önerisine karşın, gerek enflasyonun gerek fiyatların artışı kamuda taşıt harcamalarını da artırmıştı.

Bütçe verilerinde 2023'ün ilk yarısında kamu adına taşıt alımlarına toplamda 255 milyon 38 bin TL harcanırken, genelge sonrasındaki ikinci yarıda harcama miktarı 1 milyar 540 milyon 115 bin TL'ye çıkmıştı.

Lüks araç merakı tasarruf dinliyor mu?

Lüks araç merakı tasarruf dinliyor mu?

Geçen haftalarda Birgün'den Mustafa Bildircin'in iddiasına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bazı birim yöneticilerine kiralan araçların marka ve modellerinin başkan yardımcıları tarafından 'Biz neden Passat’a biniyoruz?' şeklinde sitemkar karşılandığı da öne sürülmüştü.

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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da kendisine gönderilen bir "lüks kamu aracının" fotoğrafını paylaşarak, "Vatandaşa gelince de tasarruf hikayeleri. Çok yazık" dedi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da kendisine gönderilen bir "lüks kamu aracının" fotoğrafını paylaşarak, "Vatandaşa gelince de tasarruf hikayeleri. Çok yazık" dedi.
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Aracın sıfır fiyatı 13 milyon liranın üzerinde görünürken, aylık kiralama ücretinin de 600 bin lira olduğu görüldü.

Aracın sıfır fiyatı 13 milyon liranın üzerinde görünürken, aylık kiralama ücretinin de 600 bin lira olduğu görüldü.

Haskoloğlu, paylaşımı sonrasında gelen diğer kamu aracı resmini de paylaştı.

Haskoloğlu, paylaşımı sonrasında gelen diğer kamu aracı resmini de paylaştı.
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Bu aracın sıfır fiyatı da yaklaşık 2023 modelde 18 milyon lira olurken, 2024 modelde 19 milyon lira oluyordu.

Bu aracın sıfır fiyatı da yaklaşık 2023 modelde 18 milyon lira olurken, 2024 modelde 19 milyon lira oluyordu.

Sosyal medyada vatandaş ekonomideki zorlukları yüklenirken,

Sosyal medyada vatandaş ekonomideki zorlukları yüklenirken,
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Dikkat çeken lüks makam araçlarına yapılan yorumlar da

Dikkat çeken lüks makam araçlarına yapılan yorumlar da
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Düşündürdü.

Düşündürdü.
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Para politikasında sıkışan ekonomi yönetimi,

Para politikasında sıkışan ekonomi yönetimi,
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Döviz kurlarında baskılama,

Döviz kurlarında baskılama,
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Yaklaşan seçimler için uygulanan ekonomik modeller,

Yaklaşan seçimler için uygulanan ekonomik modeller,
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Şimşek'in daha saatler önce yaptığı paylaşımdaki vurguları,

Şimşek'in daha saatler önce yaptığı paylaşımdaki vurguları,
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Detayları burada.

Yorumlarda "bu kadar lüks" harcamanın israfı da sorulandı.

Yorumlarda "bu kadar lüks" harcamanın israfı da sorulandı.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Almanya üretilen bu lüks araçlara,

Almanya üretilen bu lüks araçlara,
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Almanya'da binebilen bürokrat ya da siyasetçi var mıdır?

Almanya'da binebilen bürokrat ya da siyasetçi var mıdır?
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Almanlar bizi kıskanmaktan devam mı?

Almanlar bizi kıskanmaktan devam mı?
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s y

Bu ülkeden bir bok olmaz!

rcpbyrm

arkadaşlar maalesef çok cahilsiniz , bir büyüğümüzün lafını size hatırlatmak istiyorum 'itibardan tasarruf olmaz.'. önce bunu bilin sonra eleştiri yapın...

Nuray

"Ekonomisi göz dolduran bir Türkiye inşa ettik."