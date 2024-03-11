Enflasyonla Mücadelede TCMB Kamuyu Defansa Beklerken Paylaşılan Makam Arabaları Kaç Milyon Lira Çıktı?
Enflasyonla Mücadelede TCMB Kamuyu Defansa Beklerken Paylaşılan Makam Arabaları Kaç Milyon Lira Çıktı?
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı makam araçları, enflasyonla mücadelede sürekli cepheye takviye bekleyen Merkez Bankası'nı çok yalnız bırakacak gibi görünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek valilere tasarruf önerirken, görülen arabaları değeri, 'kamunun tasarruftan haberi var mı?' diye merak ettiriyor.
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Enflasyonla mücadele deyince öncelikle faiz artışı, ardından da maaş zammı yapmamak ve vatandaşın alım gücündeki düşüşle daha az alışveriş yapması algılanırken, yapılması gerekenlerin yapılmadığı da görülüyor.
Ekonomide para ve maliye politikalarıyla mücadele edilen enflasyonda, para politikaları dengelerin bozulmasından sonra devreye girerken, maliye politikaları tarafındaki eksiklerse mücadelede Merkez'i yalnız bırakıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmalarında kamu harcamalarına vurgu yaparken, "Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini" belirtse de kamuda harcamalar hız kesmiyor.
Şimşek, Togg alınmasını önerse de harcamaları kısın önerisine karşın, gerek enflasyonun gerek fiyatların artışı kamuda taşıt harcamalarını da artırmıştı.
Lüks araç merakı tasarruf dinliyor mu?
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da kendisine gönderilen bir "lüks kamu aracının" fotoğrafını paylaşarak, "Vatandaşa gelince de tasarruf hikayeleri. Çok yazık" dedi.
Aracın sıfır fiyatı 13 milyon liranın üzerinde görünürken, aylık kiralama ücretinin de 600 bin lira olduğu görüldü.
Haskoloğlu, paylaşımı sonrasında gelen diğer kamu aracı resmini de paylaştı.
Bu aracın sıfır fiyatı da yaklaşık 2023 modelde 18 milyon lira olurken, 2024 modelde 19 milyon lira oluyordu.
Sosyal medyada vatandaş ekonomideki zorlukları yüklenirken,
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Dikkat çeken lüks makam araçlarına yapılan yorumlar da
Düşündürdü.
Para politikasında sıkışan ekonomi yönetimi,
Döviz kurlarında baskılama,
Yaklaşan seçimler için uygulanan ekonomik modeller,
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Şimşek'in daha saatler önce yaptığı paylaşımdaki vurguları,
Yorumlarda "bu kadar lüks" harcamanın israfı da sorulandı.
Siz ne dersiniz?
Almanya üretilen bu lüks araçlara,
Almanya'da binebilen bürokrat ya da siyasetçi var mıdır?
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Almanlar bizi kıskanmaktan devam mı?
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Bu ülkeden bir bok olmaz!
arkadaşlar maalesef çok cahilsiniz , bir büyüğümüzün lafını size hatırlatmak istiyorum 'itibardan tasarruf olmaz.'. önce bunu bilin sonra eleştiri yapın...
"Ekonomisi göz dolduran bir Türkiye inşa ettik."