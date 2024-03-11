Enflasyonla Mücadelede TCMB Kamuyu Defansa Beklerken Paylaşılan Makam Arabaları Kaç Milyon Lira Çıktı?

Geçen haftalarda Birgün'den Mustafa Bildircin'in iddiasına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bazı birim yöneticilerine kiralan araçların marka ve modellerinin başkan yardımcıları tarafından 'Biz neden Passat’a biniyoruz?' şeklinde sitemkar karşılandığı da öne sürülmüştü.