Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kedi Eros'u Katleden İbrahim Keloğlan'ın Cezası Belli Oldu

etiket Kedi Eros'u Katleden İbrahim Keloğlan'ın Cezası Belli Oldu

Kedi Hayvan hakları
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 14:23

İstanbul'da Başakşehir'de bir rezidansta, Eros isimli kediyi dakikalarca işkence ederek katleden İbrahim Keloğlan'a  2 yıl 6 ay ceza verildi. Keloğlan'a yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öğle saatlerinden bu yana devam eden duruşmada ara sonrası mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Eros'u katleden İbrahim Keloğlan'a 3 yıl hapis cezası verdi.

Öğle saatlerinden bu yana devam eden duruşmada ara sonrası mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Eros'u katleden İbrahim Keloğlan'a 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Keloğlan'ın cezasını 2.5 yıla indirip, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Keloğlan'ın cezasını 2.5 yıla indirip, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

Eros'u katleden ibrahim Keloğlan'ın tutuklanmasını bekleyen binlerce kişi adliye koridorlarında slogan atarak karara tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın, site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı kedinin koridora kaçtığı Keloğlan'ın koridor içerisindeki kapıları kapatarak kedinin kaçmasını engellediği ve sıkıştırıp defalarca tekmelediği ve bir köşede öldürdüğü anlatıldı.  Keloğlan'ın 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.  Mahkeme sanığa indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıp cezayı ertelemişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.  İtiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesi hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasını ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

İlgili içerik 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
282
52
31
22
5
4
4
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?