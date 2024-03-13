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Kedi Eros'un Katili İbrahim Keloğlan'ın Aldığı Ceza Sosyal Medyada Tepkiye Yol Açtı!

Kedi Eros'un Katili İbrahim Keloğlan'ın Aldığı Ceza Sosyal Medyada Tepkiye Yol Açtı!

Hayvan hakları
themyscira - Misafir Editör
13.03.2024 - 16:00

Kedi Eros'u 6 dakika boyunca vahşice katlederek öldüren İbrahim Keloğlan hakim karşısına çıktı. Savunmasını yapan Keloğlan'ın aldığı ceza hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

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Asansörde gördüğü kedi Eros'u 6 dakika boyunca tekmeleyerek ölümüne yol açan İbrahim Keloğlan hakim karşısına çıktı.

Asansörde gördüğü kedi Eros'u 6 dakika boyunca tekmeleyerek ölümüne yol açan İbrahim Keloğlan hakim karşısına çıktı.

Keloğlan'ın savunmasını burada okuyabilirsiniz:

Mahkemede Keloğlan'a verilen ceza belli oldu.

Karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tepkilerin ardından Keloğlan'a verilen cezanın Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tepkilerin ardından Keloğlan'a verilen cezanın Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu açıkladı.

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