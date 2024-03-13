Kedi Eros'un Katili İbrahim Keloğlan'ın Aldığı Ceza Sosyal Medyada Tepkiye Yol Açtı!
Kedi Eros'un Katili İbrahim Keloğlan'ın Aldığı Ceza Sosyal Medyada Tepkiye Yol Açtı!
Kedi Eros'u 6 dakika boyunca vahşice katlederek öldüren İbrahim Keloğlan hakim karşısına çıktı. Savunmasını yapan Keloğlan'ın aldığı ceza hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.
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Asansörde gördüğü kedi Eros'u 6 dakika boyunca tekmeleyerek ölümüne yol açan İbrahim Keloğlan hakim karşısına çıktı.
Karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tepkilerin ardından Keloğlan'a verilen cezanın Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu açıkladı.
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