22 Erkeğe Karşı Yarışacak: Leyla Bağlık, Mahallenin İlk Kadın Muhtar Adayı Oldu
22 Erkeğe Karşı Yarışacak: Leyla Bağlık, Mahallenin İlk Kadın Muhtar Adayı Oldu
Leyla Bağlık, Van'ın Tuşba ilçesinde mahallenin ilk kadın muhtar adayı oldu. DHA'nın aktardığına göre Bağlık, 22 erkek adaya karşı yarışacak.
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Yerel seçimlere sayılı günler kala, adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı.
DHA'nın aktardığına göre, Leyla Bağlık Van'ın Tuşba ilçesinde mahallesinin ilk kadın muhtar adayı oldu.
İlk kadın muhtar adayı olan Leyla Bağlık, 22 erkek adaya karşı yarışacak.
"22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Kadınlarımızın sesi ve gururu olmak için bu yola çıktım."
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