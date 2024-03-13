22 Erkeğe Karşı Yarışacak: Leyla Bağlık, Mahallenin İlk Kadın Muhtar Adayı Oldu

Kadınların bakış açısının birçok şeyi değiştirdiğine inandığını söyleyen Bağlık, yaptığı açıklamalarda ', “Ziyaret ettiğimiz erkekler, eşlerinin benimle rahatça konuşabileceğini ve derdini anlatabileceğini belirtiyorlar. O yüzden de bana destek sözü verdiler. Bütün erkek aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kadınlar bana destek olurlarsa, yanımda olurlarsa bu işin üstesinden geleceğimden inanıyorum.” dedi.