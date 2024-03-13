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22 Erkeğe Karşı Yarışacak: Leyla Bağlık, Mahallenin İlk Kadın Muhtar Adayı Oldu

22 Erkeğe Karşı Yarışacak: Leyla Bağlık, Mahallenin İlk Kadın Muhtar Adayı Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.03.2024 - 15:16

Leyla Bağlık, Van'ın Tuşba ilçesinde mahallenin ilk kadın muhtar adayı oldu. DHA'nın aktardığına göre Bağlık, 22 erkek adaya karşı yarışacak.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala, adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Yerel yönetimlerin seçileceği 31 Mart seçimlerinde, birçok aday yarışacak. Adaylar ise büyük bir rekabet içerisinde. 

Van'da 692 muhtarlık için toplamda 35'i kadın, yaklaşık 4 bin kişinin aday olduğu aktarıldı.

DHA'nın aktardığına göre, Leyla Bağlık Van'ın Tuşba ilçesinde mahallesinin ilk kadın muhtar adayı oldu.

DHA'nın aktardığına göre, Leyla Bağlık Van'ın Tuşba ilçesinde mahallesinin ilk kadın muhtar adayı oldu.

Kalecik Mahallesi muhtar adayı Bağlık, seçimin en çekişmeli sürdüğü yerlerden birisinde adaylık başvurusunda bulundu.

İlk kadın muhtar adayı olan Leyla Bağlık, 22 erkek adaya karşı yarışacak.

İlk kadın muhtar adayı olan Leyla Bağlık, 22 erkek adaya karşı yarışacak.

Bağlık, ev ve iş yerlerini dolaşarak seçmenden destek istiyor, hayata geçirmek istediği projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. 

'Kadın eli değsin' diyerek yola çıktığını belirten Bağlık, seçmenlerin de büyük desteğini aldığını belirtiyor.

"22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Kadınlarımızın sesi ve gururu olmak için bu yola çıktım."

"22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Kadınlarımızın sesi ve gururu olmak için bu yola çıktım."

Kadınların bakış açısının birçok şeyi değiştirdiğine inandığını söyleyen Bağlık, yaptığı açıklamalarda ', “Ziyaret ettiğimiz erkekler, eşlerinin benimle rahatça konuşabileceğini ve derdini anlatabileceğini belirtiyorlar. O yüzden de bana destek sözü verdiler. Bütün erkek aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kadınlar bana destek olurlarsa, yanımda olurlarsa bu işin üstesinden geleceğimden inanıyorum.” dedi.

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