Kredi Kartları, Vergiler, Kamu Tasarrufu: Ekonominin 5 Yıllık Planında Vatandaşın Payına Neler Düştü?

Vergilere yönelik, 'Kamu maliyesi araçları, enflasyon hedefi ve cari işlemler dengesiyle uyumlu büyüme ortamını destekleyecek şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda, harcama gözden geçirmeleri yoluyla harcamaların rasyonelleştirilmesine devam edilecek, vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici reformlar yapılacak, harcamaların finansmanında sağlıklı ve sürekli kaynakların payı artırılacaktır' ifadeleri dolaylı ve doğrudan vergilerin sorunlu olduğu ve sorgulandığı süreçte 'tabana yayma' ifadesine dikkat çekti.