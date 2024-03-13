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Kredi Kartları, Vergiler, Kamu Tasarrufu: Ekonominin 5 Yıllık Planında Vatandaşın Payına Neler Düştü?

Kredi Kartları, Vergiler, Kamu Tasarrufu: Ekonominin 5 Yıllık Planında Vatandaşın Payına Neler Düştü?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.03.2024 - 14:20 Son Güncelleme: 13.03.2024 - 14:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 5 yılık döneme dair 'Strateji Planı' açıkladı. 2024-2028 yıllarına yönelik planda vatandaşı neler bekliyor?

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024-2028 Strateji Planı hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024-2028 Strateji Planı hazırlandı.

Yerel seçimlere günler kala, seçimlerin ardından birkaç yıl seçimsiz bir döneme girileceği vurgusuyla Mehmet Şimşek, ekonomi politikaları uygulamalarında rahatlayacaklarını açıklamıştı.

Yerel seçimlere günler kala, seçimlerin ardından birkaç yıl seçimsiz bir döneme girileceği vurgusuyla Mehmet Şimşek, ekonomi politikaları uygulamalarında rahatlayacaklarını açıklamıştı.

Bu vurgu bir nevi seçimden sonra ekonomideki sorunların atlatılmasında acı reçete olarak algılanırken, bütçe vurgusunun da sıkılıkla yapılması kamunu gelirlerini artırmak amacıyla yeni vergiler, zamlar beklentilerine de yol açıyor.

Detayları burada.

Kurda ve faizlerde yükselişe yönelik beklentiler de her geçen gün yenilenirken, Hazine'nin stratejisinde de vergiler ve düzenlemeler göze çarptı.

Kurda ve faizlerde yükselişe yönelik beklentiler de her geçen gün yenilenirken, Hazine'nin stratejisinde de vergiler ve düzenlemeler göze çarptı.

"Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici reformlar yapılacak"

"Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici reformlar yapılacak"

Vergilere yönelik, 'Kamu maliyesi araçları, enflasyon hedefi ve cari işlemler dengesiyle uyumlu büyüme ortamını destekleyecek şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda, harcama gözden geçirmeleri yoluyla harcamaların  rasyonelleştirilmesine devam edilecek, vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici reformlar yapılacak, harcamaların finansmanında sağlıklı ve sürekli kaynakların payı artırılacaktır' ifadeleri dolaylı ve doğrudan vergilerin sorunlu olduğu ve sorgulandığı süreçte 'tabana yayma' ifadesine dikkat çekti.

Çevre bilincine yönelik karbon, enerji tarafında da vergilerin yeniden gözden geçirileceği ifadeleri de yeni vergilere yönelik soru işaretleri oluşturulurken, "vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacaktır" ifadeleri mükellefleri sıkı bir dönemin beklediğini gösterdi.

Çevre bilincine yönelik karbon, enerji tarafında da vergilerin yeniden gözden geçirileceği ifadeleri de yeni vergilere yönelik soru işaretleri oluşturulurken, "vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacaktır" ifadeleri mükellefleri sıkı bir dönemin beklediğini gösterdi.
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"Vergi tabanının genişletilmesi" ifadeleri raporda sıklıkla kullanılırken, mükelleflere yönelik "Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir" ifadeleri de yinelendi.

"Vergi tabanının genişletilmesi" ifadeleri raporda sıklıkla kullanılırken, mükelleflere yönelik "Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir" ifadeleri de yinelendi.

Vergi denetimleri!

Vergi denetimleri!

'Mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu sağlamaya yönelik olarak banka hesapları, nüfus kayıtları ve kamu kurumlarında bulunan diğer idari verilerin entegrasyonu ile etkin bir kontrole tabi tutulmasına yönelik altyapı çalışmaları sürdürülecektir' denilerek denetimlerin sıkılaştırılacağı da teyit edilmiş oldu.

Şimşek'in yakın zamanda bahsettiği, afet sigortası da stratejide yer aldı: "Tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizması geliştirilerek, yaygınlaştırılacak, afet sigortası beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacaktır."

Şimşek'in yakın zamanda bahsettiği, afet sigortası da stratejide yer aldı: "Tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizması geliştirilerek, yaygınlaştırılacak, afet sigortası beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacaktır."

Harcamalara yönelik de "tüketim artışları" işaret edilirken, "Mali disiplin gözetilerek, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecektir" denilerek özellikle maaş zamlarında göstergelerin "beklentiler" üzerinden yapılacağı teyit edildi.

Harcamalara yönelik de "tüketim artışları" işaret edilirken, "Mali disiplin gözetilerek, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecektir" denilerek özellikle maaş zamlarında göstergelerin "beklentiler" üzerinden yapılacağı teyit edildi.

Mehmet Şimşek'in bir konuşmasında taksit uygulamasına yönelik "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" dediği iddia edilmişti.

Mehmet Şimşek'in bir konuşmasında taksit uygulamasına yönelik "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" dediği iddia edilmişti.

Detayları burada.

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Türk Lirası vurgusu yapılan planda, uzun süredir konuşulan kredi kartların yönelik de "Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir" denildi.

Türk Lirası vurgusu yapılan planda, uzun süredir konuşulan kredi kartların yönelik de "Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir" denildi.

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