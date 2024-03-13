Kredi Kartları, Vergiler, Kamu Tasarrufu: Ekonominin 5 Yıllık Planında Vatandaşın Payına Neler Düştü?
Kredi Kartları, Vergiler, Kamu Tasarrufu: Ekonominin 5 Yıllık Planında Vatandaşın Payına Neler Düştü?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 5 yılık döneme dair 'Strateji Planı' açıkladı. 2024-2028 yıllarına yönelik planda vatandaşı neler bekliyor?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024-2028 Strateji Planı hazırlandı.
Yerel seçimlere günler kala, seçimlerin ardından birkaç yıl seçimsiz bir döneme girileceği vurgusuyla Mehmet Şimşek, ekonomi politikaları uygulamalarında rahatlayacaklarını açıklamıştı.
Kurda ve faizlerde yükselişe yönelik beklentiler de her geçen gün yenilenirken, Hazine'nin stratejisinde de vergiler ve düzenlemeler göze çarptı.
"Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici reformlar yapılacak"
Çevre bilincine yönelik karbon, enerji tarafında da vergilerin yeniden gözden geçirileceği ifadeleri de yeni vergilere yönelik soru işaretleri oluşturulurken, "vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacaktır" ifadeleri mükellefleri sıkı bir dönemin beklediğini gösterdi.
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"Vergi tabanının genişletilmesi" ifadeleri raporda sıklıkla kullanılırken, mükelleflere yönelik "Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir" ifadeleri de yinelendi.
Vergi denetimleri!
Şimşek'in yakın zamanda bahsettiği, afet sigortası da stratejide yer aldı: "Tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizması geliştirilerek, yaygınlaştırılacak, afet sigortası beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacaktır."
Harcamalara yönelik de "tüketim artışları" işaret edilirken, "Mali disiplin gözetilerek, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecektir" denilerek özellikle maaş zamlarında göstergelerin "beklentiler" üzerinden yapılacağı teyit edildi.
Mehmet Şimşek'in bir konuşmasında taksit uygulamasına yönelik "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" dediği iddia edilmişti.
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Türk Lirası vurgusu yapılan planda, uzun süredir konuşulan kredi kartların yönelik de "Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir" denildi.
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