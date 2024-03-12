Kredi Kartlarında Düzenleme Başladı! Reuters: Taksitten Sonra Nakit Avans Düşürüldü
Kredi Kartlarında Düzenleme Başladı! Reuters: Taksitten Sonra Nakit Avans Düşürüldü
Enflasyonla mücadelede talebi kesmek adına alım gücü düşen vatandaşın en büyük desteği olan kredi kartlarında yapılacağı konuşulan düzenlemede ilk hamleler görülmeye başladı. Kredi büyümesini sınırlamak adına TCMB'nin de attığı adımlar sonrasında sıra bankalara gelirken, taksit sayılarının düştüğü duyulurken, nakit avans limitlerinin de indiği öğrenildi.
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Enflasyonu düşürmenin yolunun para arzını kısmak ve talebi düşürmekten geçmesi adına dijital ödeme kanalları ekonomi yönetimini zorluyor.
Alım gücü eriyen vatandaş, faizlerin de yükselmesiyle krediden kredi kartına yönelirken, nakit avans ihtiyaçlar için öne çıkıyordu.
Bankacılık kaynakları en fazla taksit sayısının 12'den 3'e indirildiğini belirtirken, sadece bireysel değil kurumsal kredi kartlarının da bu düzenlemeden etkilendiği ifade edildi.
Haziran 2023 itibarıyla girilen faiz artış döngüsünde Kasım 2023 itibarıyla kredi kartı faizleri dondurulmuştu.
Bankaların nakit avans limitlerini faizlerin yükselmesiyle yükseltirken, düzenlemeler gereği nakit avans limitlerini de yeniden düşürmeye başladılar. Kredi kartı nakit avansta uygulanan faiz oranları yüzde 4,42 seviyesinde bulunuyor.
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Düzenlemenin seçim sonrası kalmaması BDDK ve TBB gibi kurumlardan da karar alınmadan, sözlü bir şekilde hayata geçirildiği görüldü.
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