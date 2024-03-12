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Kredi Kartlarında Düzenleme Başladı! Reuters: Taksitten Sonra Nakit Avans Düşürüldü

Kredi Kartlarında Düzenleme Başladı! Reuters: Taksitten Sonra Nakit Avans Düşürüldü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.03.2024 - 09:50

Enflasyonla mücadelede talebi kesmek adına alım gücü düşen vatandaşın en büyük desteği olan kredi kartlarında yapılacağı konuşulan düzenlemede ilk hamleler görülmeye başladı. Kredi büyümesini sınırlamak adına TCMB'nin de attığı adımlar sonrasında sıra bankalara gelirken, taksit sayılarının düştüğü duyulurken, nakit avans limitlerinin de indiği öğrenildi.

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Enflasyonu düşürmenin yolunun para arzını kısmak ve talebi düşürmekten geçmesi adına dijital ödeme kanalları ekonomi yönetimini zorluyor.

Enflasyonu düşürmenin yolunun para arzını kısmak ve talebi düşürmekten geçmesi adına dijital ödeme kanalları ekonomi yönetimini zorluyor.

İç talebi azaltmak adına kredi büyümesine yönelik sınırlamalar için bankalara yönelik düzenlemeler gelmişti. 

Seçim sonrasında beklenen kredi kartı düzenlemesinin de ayak sesleri duyuldu. Bankacılık sektöründe kredi kartları, toplam kredilerin üç katına kadar büyürken, kısıtlayıcı hamleler başladı.

Alım gücü eriyen vatandaş, faizlerin de yükselmesiyle krediden kredi kartına yönelirken, nakit avans ihtiyaçlar için öne çıkıyordu.

Alım gücü eriyen vatandaş, faizlerin de yükselmesiyle krediden kredi kartına yönelirken, nakit avans ihtiyaçlar için öne çıkıyordu.

Nakit avanslarda taksitlerin düşürüldüğü duyulmuştu.

Bankacılık kaynakları en fazla taksit sayısının 12'den 3'e indirildiğini belirtirken, sadece bireysel değil kurumsal kredi kartlarının da bu düzenlemeden etkilendiği ifade edildi.

Bankacılık kaynakları en fazla taksit sayısının 12'den 3'e indirildiğini belirtirken, sadece bireysel değil kurumsal kredi kartlarının da bu düzenlemeden etkilendiği ifade edildi.

Ekonomim'de aktarıldığında göre, Reuters kaynakları, BDDK'nın verilerinde 12 ayda toplam kredilerin yüzde 50, kredi kartlarının ise yüzde 150'den fazla büyüdüğünün gözler önüne serdi.

Haziran 2023 itibarıyla girilen faiz artış döngüsünde Kasım 2023 itibarıyla kredi kartı faizleri dondurulmuştu.

Haziran 2023 itibarıyla girilen faiz artış döngüsünde Kasım 2023 itibarıyla kredi kartı faizleri dondurulmuştu.

Mayıs 2023'teki seçimler öncesinde uygulanan politikalar ve bankaların stratejileri doğrultusunda bazı kredilere uygulanan sınırlamalar, o dönem yüzde 1,36 faiz uygulanan kredi kartına tüketicileri yöneltmişti.

Bankaların nakit avans limitlerini faizlerin yükselmesiyle yükseltirken, düzenlemeler gereği nakit avans limitlerini de yeniden düşürmeye başladılar. Kredi kartı nakit avansta uygulanan faiz oranları yüzde 4,42 seviyesinde bulunuyor.

Bankaların nakit avans limitlerini faizlerin yükselmesiyle yükseltirken, düzenlemeler gereği nakit avans limitlerini de yeniden düşürmeye başladılar. Kredi kartı nakit avansta uygulanan faiz oranları yüzde 4,42 seviyesinde bulunuyor.
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Düzenlemenin seçim sonrası kalmaması BDDK ve TBB gibi kurumlardan da karar alınmadan, sözlü bir şekilde hayata geçirildiği görüldü.

Düzenlemenin seçim sonrası kalmaması BDDK ve TBB gibi kurumlardan da karar alınmadan, sözlü bir şekilde hayata geçirildiği görüldü.
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