Kredi Kartlarında Düzenleme Başladı! Reuters: Taksitten Sonra Nakit Avans Düşürüldü

Enflasyonla mücadelede talebi kesmek adına alım gücü düşen vatandaşın en büyük desteği olan kredi kartlarında yapılacağı konuşulan düzenlemede ilk hamleler görülmeye başladı. Kredi büyümesini sınırlamak adına TCMB'nin de attığı adımlar sonrasında sıra bankalara gelirken, taksit sayılarının düştüğü duyulurken, nakit avans limitlerinin de indiği öğrenildi.