Merkez Bankası Enflasyon Nedeniyle İletişimde Yeni Bir Dönem Başlattı: "Baz Etkisi" Yorumları Gecikmedi

Merkez Bankası, Türkiye ekonomisinde geçen yıllarda da özellikle eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bol bol duyduğumuz bir söylem olan 'baz etkisi'ni anlatan bir video yayımladı. Enflasyonda baz etkisiyle düşüşün anlatıldığı videoya yorumlar da yoğun oldu.