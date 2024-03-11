Merkez Bankası Enflasyon Nedeniyle İletişimde Yeni Bir Dönem Başlattı: "Baz Etkisi" Yorumları Gecikmedi
Merkez Bankası Enflasyon Nedeniyle İletişimde Yeni Bir Dönem Başlattı: "Baz Etkisi" Yorumları Gecikmedi
Merkez Bankası, Türkiye ekonomisinde geçen yıllarda da özellikle eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bol bol duyduğumuz bir söylem olan 'baz etkisi'ni anlatan bir video yayımladı. Enflasyonda baz etkisiyle düşüşün anlatıldığı videoya yorumlar da yoğun oldu.
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Merkez Bankası, iletişim tarafında da güçlenmeye başlarken, Mayıs 2024'te görülmesi beklenen enflasyondaki zirveye ve sonrasında da beklenen düşüşe yönelik "baz etkisi"ni anlatan bir video paylaştı.
Daha önce Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumunda başkan yardımcılarından Cevdet Akçay'ın vurguladığı şekilde "aylık enflasyon" vurgulanırken, geçmiş yıllarda da eski bakan Nebati'nin de sıklıkla dikkat çektiği şekilde "baz etkisi" anlatıldı.
Merkez Bankası videoda, baz etkisinin 12 ay içindeki aylık enflasyon üzerinden anlatırken, biz de ek bilgi olarak baz etkisiyle düşüşün "fiyatlardaki yükseliş" sürerken olduğunu da ekleyelim.
Yorumlardaysa Merkez Bankası'nın iletişimine,
Bilgilendirme ve finansal okuryazarlığa katkısına
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İşaret edilirken,
Enflasyondaki düşüşle ilgili de
Yorumlar ilgi çekti.
İşte sosyal medyada TCMB'nin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları.
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Onedio'da Ekonomi yayınlarında Prof. Dr. Burak Arzova da "baz etkisine" değinmişti.
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