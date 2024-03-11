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Kredi Kartı Kullanıcılarına Kötü Haber: Nakit Avansta Taksit Sınırı Düşürüldü

Kredi Kartı Kullanıcılarına Kötü Haber: Nakit Avansta Taksit Sınırı Düşürüldü

Kredi Kartı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.03.2024 - 17:44

Bir süredir konuşulan ‘kredi kartı kullanımı sınırlandırılacak’ iddiaları hakkında ilk adım geldi. Bankalar, nakit avans hesaplarında taksit sayısında limiti 3 aya düşürdü. 

İşte detaylar… 

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/nakit-avanst...
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Seçim öncesinde finansal piyasalarda tansiyon artarken bankalardan dikkat çeken bir adım geldi.

Seçim öncesinde finansal piyasalarda tansiyon artarken bankalardan dikkat çeken bir adım geldi.

Son dönemde kredi kartı harcamalarıyla ilgili seçim sonrasında sınırlayıcı bir adım geleceği söyleniyordu ancak seçim öncesinde bir adım atıldı.

Son dönemde kredi kartı harcamalarıyla ilgili seçim sonrasında sınırlayıcı bir adım geleceği söyleniyordu ancak seçim öncesinde bir adım atıldı.

Sözcü’de yer alan habere göre; Bankalar kredi kartından nakit avansta taksit sayısını bugün itibarıyla üçe kadar düşürdü.

Sözcü’de yer alan habere göre; Bankalar kredi kartından nakit avansta taksit sayısını bugün itibarıyla üçe kadar düşürdü.

Geçen ay bankalar nakit avansta 12'ye kadar taksit yapıyordu.

Geçen ay bankalar nakit avansta 12'ye kadar taksit yapıyordu.

Bankalara nakit avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı öğrenildi.

Bankalara nakit avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı öğrenildi.
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