Belediye Başkan Adayı 1750 Lirayla 1 Haftalık Ramazan Alışverişine Çıktı: Para Yetti mi?
Belediye Başkan Adayı 1750 Lirayla 1 Haftalık Ramazan Alışverişine Çıktı: Para Yetti mi?
Gıda fiyatlarındaki yükseliş Ramazan ayında vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Alım gücü düşen vatandaşın orucunu açmak için besleyici ve iştah açıcı bir sofraya kurması giderek daha pahalı oluyor. Şişli Belediye Başkan Adayı ve meclis üyesi adayı olan ekonomist markete girdi, iftar sofrasına ne kadar harcadı?
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CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan ve Belediye Meclis Üyesi Adayı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, iftar sofrası kurmak için markete gitti.
1750 lira ile 1 haftalık gıda alışverişi yapmaya niyetlenen ikili çok da başarılı olamadı. Başarısızlığın nedeni acemi birer market müşterisi olmaları değil, paralarının yetmemesiydi.
Özellikle et gibi ürünleri bırakmak zorunda kalan ikili, listedeki çoğu ürünü alamadı. Alışverişte gördükleri fiyatlar karşısında yorumlarıyla da dikkat çekti.
Sosyal medyada hesaplarından paylaştıkları alışveriş hikayesi bir yandan da hüzün barındırırken, sebze ve meyve fiyatları da cep yakan cinstendi.
Şahan ve Demir'in "Ramazan Alışverişinde Neleri Aldık, Neleri Alamadık?" başlıklı market ve hayat pahalılığı hikayesi de burada.
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