Belediye Başkan Adayı 1750 Lirayla 1 Haftalık Ramazan Alışverişine Çıktı: Para Yetti mi?

Gıda fiyatlarındaki yükseliş Ramazan ayında vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Alım gücü düşen vatandaşın orucunu açmak için besleyici ve iştah açıcı bir sofraya kurması giderek daha pahalı oluyor. Şişli Belediye Başkan Adayı ve meclis üyesi adayı olan ekonomist markete girdi, iftar sofrasına ne kadar harcadı?