Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Anlamlı Hareket
Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Anlamlı Hareket
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, başarılı kariyerlerinin yanısıra duyarlı davranışlarıyla da toplumun takdirini kazanıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye yardım eli uzatan ünlü isimlerden olan Tatlıtuğ ailesi, deprem bölgesine yardıma devam ediyor.
Başak Dizer Tatlıtuğ, son olarak deprem bölgesindeki çocuklar için anlamlı bir paylaşımda bulundu.
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Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, magazin manşetlerinden eksik olmuyor.
Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil karizmasıyla, sempatik tavırlarıyla ve örnek davranışlarıyla takdir ediliyor.
Başak Dizer Tatlıtuğ da sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.
Başak Dizer'in Instagram hesabında, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına dair çağrıda bulunduğu bir paylaşım bulunuyor.
6 Şubat'ta ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Kıvanç Tatlıtuğ da AHBAP Derneği ile yardıma koşan isimler arasında yer almıştı.
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Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında da yer alan Tatlıtuğ'un gözyaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmamıştı.
Ünlü isim, daha sonra sosyal medya hesabından birlik beraberlik mesajı yayınlamıştı;
Üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen, depremin yaralarını hala sarabilmiş değiliz. Acımız ise ilk günkü gibi taze...
Depremden etkilenmiş olan bir çocuğun resmini aldığını söyleyen Başak Dizer, "Yavru Kurt'un odasına asarız" notunu düştü.
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