Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Anlamlı Hareket

Depremden en çok etkilenenler ise masum çocuklarımız. Depremden etkilenen çocuklarımız için birçok proje yürütülüyor.

Başak Dizer de depremzede çocuklar için yürütülen ve deprem bölgesindeki çocukların yapmış olduğu resimlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.