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Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Anlamlı Hareket

Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Anlamlı Hareket

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.03.2024 - 12:45

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, başarılı kariyerlerinin yanısıra duyarlı davranışlarıyla da toplumun takdirini kazanıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye yardım eli uzatan ünlü isimlerden olan Tatlıtuğ ailesi, deprem bölgesine yardıma devam ediyor.

Başak Dizer Tatlıtuğ, son olarak deprem bölgesindeki çocuklar için anlamlı bir paylaşımda bulundu.

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Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Evlilikleri ve aşklarıyla pek çok kişi tarafından takdir edilen çift, kariyerlerine de aile hayatlarına da vakit ayırıyor gördüğümüz kadarıyla.

Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil karizmasıyla, sempatik tavırlarıyla ve örnek davranışlarıyla takdir ediliyor.

Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil karizmasıyla, sempatik tavırlarıyla ve örnek davranışlarıyla takdir ediliyor.

Eşi ve çocuğuna dair romantik açıklamalarıyla kalplerimizi kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, zaman zaman sosyal medya hesaplarından da toplumsal olaylara dair paylaşımlar yapıyor.

Başak Dizer Tatlıtuğ da sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

Başak Dizer Tatlıtuğ da sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

İnsan haklarının, hayvan haklarının ve özellikle de çocuk haklarının hiçe sayıldığı son zamanlarda, Tatlıtuğ ailesinden de sık sık paylaşımlar görüyoruz.

Başak Dizer'in Instagram hesabında, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına dair çağrıda bulunduğu bir paylaşım bulunuyor.

Başak Dizer'in Instagram hesabında, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına dair çağrıda bulunduğu bir paylaşım bulunuyor.

Ünlü isim, bu paylaşımı 'İnsanlık öldü! Dünya dursun, sussun ve sadece BARIŞ VE ÇOCUKLAR için konuşsun artık!' notunu düşerek paylaşmıştı.

6 Şubat'ta ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Kıvanç Tatlıtuğ da AHBAP Derneği ile yardıma koşan isimler arasında yer almıştı.

6 Şubat'ta ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Kıvanç Tatlıtuğ da AHBAP Derneği ile yardıma koşan isimler arasında yer almıştı.

Deprem bölgesi için yardım toplayan AHBAP Derneği'ne yardıma koşan Tatlıtuğ'un o anlarını Dernek Başkanı Haluk Levent paylaşmış, ünlü dostlarına teşekkürlerini iletmişti.

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Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında da yer alan Tatlıtuğ'un gözyaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmamıştı.

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında da yer alan Tatlıtuğ'un gözyaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmamıştı.

Ünlü isim, daha sonra sosyal medya hesabından birlik beraberlik mesajı yayınlamıştı;

Ünlü isim, daha sonra sosyal medya hesabından birlik beraberlik mesajı yayınlamıştı;

Üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen, depremin yaralarını hala sarabilmiş değiliz. Acımız ise ilk günkü gibi taze...

Üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen, depremin yaralarını hala sarabilmiş değiliz. Acımız ise ilk günkü gibi taze...

Depremden en çok etkilenenler ise masum çocuklarımız. Depremden etkilenen çocuklarımız için birçok proje yürütülüyor. 

Başak Dizer de depremzede çocuklar için yürütülen ve deprem bölgesindeki çocukların yapmış olduğu resimlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Depremden etkilenmiş olan bir çocuğun resmini aldığını söyleyen Başak Dizer, "Yavru Kurt'un odasına asarız" notunu düştü.

Depremden etkilenmiş olan bir çocuğun resmini aldığını söyleyen Başak Dizer, "Yavru Kurt'un odasına asarız" notunu düştü.

Takipçilerini de resimleri görmeye ve destek olmaya çağıran Başak Dizer, projenin ne kadar anlamlı olduğunu paylaşımlarıyla belirtti.

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