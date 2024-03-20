Ünlü Model Emily Ratajkowski, Boşandığı Eşinden Kalan Nişan Yüzüğünü Parçalatıp Takı Yaptırdı

Amerikalı güzeller güzeli model ve oyuncu Emily Ratajkowski, başarısıyla, göz alıcı güzelliğiyle ve ilişkileriyle gündeme gelen isimlerden birisi. 2022'de boşanma davası açtığı eski eşi Sebastian Bear-McClard'la yolları ayırdıktan sonra, özel tasarım nişan yüzüğünü parçalara ayırdı ve yerine yepyeni boşanma yüzükleri yaptırdı. Detaylar👇