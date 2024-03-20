Ünlü Model Emily Ratajkowski, Boşandığı Eşinden Kalan Nişan Yüzüğünü Parçalatıp Takı Yaptırdı
Ünlü Model Emily Ratajkowski, Boşandığı Eşinden Kalan Nişan Yüzüğünü Parçalatıp Takı Yaptırdı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Amerikalı güzeller güzeli model ve oyuncu Emily Ratajkowski, başarısıyla, göz alıcı güzelliğiyle ve ilişkileriyle gündeme gelen isimlerden birisi. 2022'de boşanma davası açtığı eski eşi Sebastian Bear-McClard'la yolları ayırdıktan sonra, özel tasarım nişan yüzüğünü parçalara ayırdı ve yerine yepyeni boşanma yüzükleri yaptırdı. Detaylar👇
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Emily Ratajkowski ya da sosyal medyada bilinen adıyla Emrata, bugüne kadar ilişkileriyle pek çok kez gündeme geldi. Hadi önce en son ilişkisinden asıl olayı yaşadığı eski eşine giden bir zaman yolculuğu yapalım.
2023 yılının Mart ayında Emrata ve Harry Styles'ın bir minibüsün yanında şu şekil öpüştükleri bir video Daily Mail tarafından paylaşılmıştı. Klibin internete düşmesinden bir gün sonra Emrata klibi Twitter'dan beğendi ama bir süre sonra beğenisini geri çekmişti.
Kasım 2022: Emrata ve Pete Davidson ikilisinin ortak arkadaşları tarafından tanıştırılmalarının ardından ikilinin birkaç aydır görüştüğü söylenmişti. Ardından dostane bir şekilde ayrılmışlar.
2022'nin Eylül ayında Emrata'nın Brad Pitt'le birkaç kez date'e çıktığı bildirilmişti. Bir ilişki için acele etmek istemedikleri ve aralarındaki bu romantizmin Ekim ayında bittiği bir kaynak tarafından ortaya atılmıştı.
Emrata, 2018 Şubat ayında evlendiği eski eşi Sebastian Bear-McClard'a, 2022'nin Ekim ayında boşanma davası açtı. 4 yıllık evliliklerini, 3 yaşında olan oğlu Sylvester Apollo'nun doğumunun ardından bitirdi. Çünkü Sebastian onu defalarca aldattı.
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Aklınızda soru işareti kalmadığına göre asıl olaya gelelim. Geçtiğimiz gün Emrata, açıklamasına "boşanma yüzükleri" yazarak Instagramda birkaç fotoğraf paylaştı.
Sebastian'dan ayrılmasının ardından nişan yüzüğünü iki elmasa böldüğünü ve yeni yüzüklerine boşanma yüzükleri dedi.
Emily'nin bu hareketi sizce de aşırı ikonik değil mi? Yüzüğün elmaslarını resmen geri dönüşümle tekrardan kullanmaya başlamış.
Emily'nin çok önceden Vogue'a söylediğine göre, eski eşi Sebastian ile beraber bu yüzüğün tasarımı için çalışmışlar. Bu süreçte yaklaşık 50 tane eskiz üzerinden geçmişler.
Yüzüğünü gösterirken çektiği videoya baksanıza. Resmen izlerken gözlerinde kaybolduk o nasıl bakış öyle?
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Emrata'nın bu kral hareketine gelen yorumlara bakalım biraz da.👇
"Bu sadece... İkonik."
Emrata'nın yüzüklerini yapan tasarımcı da "Evet sonunda benim elmas kraliçem - boşanma yüzükleri." yazmış.
"Gösterişşşş"
"Yolculuğu ve kırık kalpleri bilirim."
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"Karınızı aldatmak için gerçekten deli olmanız gerekir, hele ki karınız Emily Ratajkowski ise daha da fazla."
"Kendimle Evlendim."
"Bu dünyadaki en üzgün insan."
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