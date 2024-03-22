Bu Ne Kin? Survivor'da Sakatlanan Batuhan'ı Gören Poyraz'ın Tepkisi Şaşırttı!
Bu Ne Kin? Survivor'da Sakatlanan Batuhan'ı Gören Poyraz'ın Tepkisi Şaşırttı!
Olayların bir türlü son bulmadığı Survivor All Star'ın son bölümüne Poyraz'ın tavrı damga vurdu. Batuhan'ı sevmediğini sık sık gündeme getiren Poyraz'ın Batuhan'ın sakatlanması karşısında kılını bile kıpırdatmaması gözlerden kaçmazken, izleyiciler 'Bu ne kin?' diye tepki gösterdi.
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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'ın her bölümü bambaşka bir skandalla gündem olurken, son bölüme Poyraz damgasını vurdu.
Mavi takıma sonradan gelen Batuhan'ı sevmediğini her fırsatta açık açık belirten Poyraz, eleme konseyinde performansı iyi olmasına rağmen Batuhan'ı yazmış ve onu potaya sokmuştu.
Son bölümde eleme oyununa çıkan Batuhan'ın Bozok'la karşılaşmasında Poyraz'ın rakip takımdaki Bozok'a Batuhan'ı yenmesi için taktik vermesi izleyicileri şaşırtırken, yarışmada yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı.
Özgür'le yarıştığı sırada parkurdaki engele boynunu çarpan Batuhan bir süre kendine gelemezken, tüm yarışmacılar haliyle başına toplandı.
"Çok kötü vurdum, kulaklarım çınlıyor" şeklinde feryat eden Batuhan'a anında müdahale edilirken o anlarda Poyraz'ın kılını bile kıpırdatmaması şoke etti.
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Yerinden bile kalkmayan Poyraz sosyal medyada yoğun tepki alırken, Poyraz'ın bu kini herkesi şaşırttı.
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