Bu Ne Kin? Survivor'da Sakatlanan Batuhan'ı Gören Poyraz'ın Tepkisi Şaşırttı!

Olayların bir türlü son bulmadığı Survivor All Star'ın son bölümüne Poyraz'ın tavrı damga vurdu. Batuhan'ı sevmediğini sık sık gündeme getiren Poyraz'ın Batuhan'ın sakatlanması karşısında kılını bile kıpırdatmaması gözlerden kaçmazken, izleyiciler 'Bu ne kin?' diye tepki gösterdi.