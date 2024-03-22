Görüş Bildir
Haberler
TV
Bu Ne Kin? Survivor'da Sakatlanan Batuhan'ı Gören Poyraz'ın Tepkisi Şaşırttı!

Bu Ne Kin? Survivor'da Sakatlanan Batuhan'ı Gören Poyraz'ın Tepkisi Şaşırttı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 17:53

Olayların bir türlü son bulmadığı Survivor All Star'ın son bölümüne Poyraz'ın tavrı damga vurdu. Batuhan'ı sevmediğini sık sık gündeme getiren Poyraz'ın Batuhan'ın sakatlanması karşısında kılını bile kıpırdatmaması gözlerden kaçmazken, izleyiciler 'Bu ne kin?' diye tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'ın her bölümü bambaşka bir skandalla gündem olurken, son bölüme Poyraz damgasını vurdu.

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'ın her bölümü bambaşka bir skandalla gündem olurken, son bölüme Poyraz damgasını vurdu.

Mavi takıma sonradan gelen Batuhan'ı sevmediğini her fırsatta açık açık belirten Poyraz, eleme konseyinde performansı iyi olmasına rağmen Batuhan'ı yazmış ve onu potaya sokmuştu.

Mavi takıma sonradan gelen Batuhan'ı sevmediğini her fırsatta açık açık belirten Poyraz, eleme konseyinde performansı iyi olmasına rağmen Batuhan'ı yazmış ve onu potaya sokmuştu.

Son bölümde eleme oyununa çıkan Batuhan'ın Bozok'la karşılaşmasında Poyraz'ın rakip takımdaki Bozok'a Batuhan'ı yenmesi için taktik vermesi izleyicileri şaşırtırken, yarışmada yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı.

Son bölümde eleme oyununa çıkan Batuhan'ın Bozok'la karşılaşmasında Poyraz'ın rakip takımdaki Bozok'a Batuhan'ı yenmesi için taktik vermesi izleyicileri şaşırtırken, yarışmada yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı.

Özgür'le yarıştığı sırada parkurdaki engele boynunu çarpan Batuhan bir süre kendine gelemezken, tüm yarışmacılar haliyle başına toplandı.

Özgür'le yarıştığı sırada parkurdaki engele boynunu çarpan Batuhan bir süre kendine gelemezken, tüm yarışmacılar haliyle başına toplandı.

"Çok kötü vurdum, kulaklarım çınlıyor" şeklinde feryat eden Batuhan'a anında müdahale edilirken o anlarda Poyraz'ın kılını bile kıpırdatmaması şoke etti.

"Çok kötü vurdum, kulaklarım çınlıyor" şeklinde feryat eden Batuhan'a anında müdahale edilirken o anlarda Poyraz'ın kılını bile kıpırdatmaması şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerinden bile kalkmayan Poyraz sosyal medyada yoğun tepki alırken, Poyraz'ın bu kini herkesi şaşırttı.

Yerinden bile kalkmayan Poyraz sosyal medyada yoğun tepki alırken, Poyraz'ın bu kini herkesi şaşırttı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?