Yalı Çapkını'nda Bomba Ayrılık: Ana Karakterlerden Biri Diziye Veda Ediyor!
Yalı Çapkını'nda Bomba Ayrılık: Ana Karakterlerden Biri Diziye Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve güçlü bir izleyiciye sahip Yalı Çapkını, düşen reytinglerini toparlamak için senaryoda yeni adımlar atmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapacak dizide bomba bir ayrılık yaşanacak.
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Son iki sezonun en başarılı yapımlarından olan Yalı Çapkını, cuma günlerinin vazgeçilmez dizilerinden biri olmaya devam ediyor.
Reyting rekortmeni olmasına rağmen yeni sezonda gittikçe düşen reytinglerini toparlamaya çalışan Yalı Çapkını'nın senaryosunda bazı değişikliklere gidilmişti.
Seyran ve Ferit'i barıştırarak izleyiciyi yeniden kazanmak isteyen dizinin sezon finalinde beklenmedik gelişmeler yaşanacağı iddia edildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye ikinci sezonunda dahil olan ve Halis Ağa'nın kızı Nükhet'i canlandıran Binnur Kaya Yalı Çapkını'na veda edecek.
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