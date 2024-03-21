Yalı Çapkını'nda Bomba Ayrılık: Ana Karakterlerden Biri Diziye Veda Ediyor!

TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve güçlü bir izleyiciye sahip Yalı Çapkını, düşen reytinglerini toparlamak için senaryoda yeni adımlar atmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapacak dizide bomba bir ayrılık yaşanacak.