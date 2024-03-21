En Genç ve En Yaşlı Erkekler Düelloya Kaldı: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?
En Genç ve En Yaşlı Erkekler Düelloya Kaldı: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?
Survivor All Star'da heyecanı yüksek bir hafta daha geride kaldı. Erkekler arasında yapılacak eleme sonunda Survivor'a kim veda etti?
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Geçtiğimiz hafta Aysu ile kaldığı düelloda elenen isim Pınar olmuştu.
Hızlı başlayan haftada ilk dokunulmazlığı Mavi takımın kaybetmesinin ardından eleme adayı olarak belirlenen isim Hakan oldu.
İkinci dokunulmazlığı Kırmızı takımın kaybetmesiyle takımdan çıkan eleme adayı Bozok oldu.
Üçüncü dokunulmazlığı da yeniden Mavi takım kaybetti, eleme adayı olarak ise Batuhan belirlendi.
Haftanın son eleme adayı ise Kırmızı takımdan Özgür oldu.
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Eleme gecesi Bozok ve Hakan arasındaki düelloyu kazanarak eleme adayı olmaktan kurtulan isim Hakan olurken;
Batuhan ve Özgür arasındaki düelloyu Özgür kazandı.
Son olarak Batuhan ve Bozok arasında yapılan düelloyu ise Batuhan 5-0 üstünlükle kazandı.
Yarışmaya veda eden isim Bozok oldu!
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