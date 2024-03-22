Survivor'da Büyük Kavga: Yakın Arkadaşlar Yasin ve Yaman Birbirine Girdi!
Survivor'da Büyük Kavga: Yakın Arkadaşlar Yasin ve Yaman Birbirine Girdi!
Survivor All Star'da olay olmayan bölüm sayısı bir elin parmak sayısını geçmezken, son bölüme Yasin ve Yaman'ın kavgası damga vurdu. Bil Bakalım oyunundaki soruya verdiği abuk cevapla Yaman herkesi şaşırtırken Yasin, Yaman'ın bunu bilerek yaptığını ima edince ortalık karıştı.
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Survivor gelmiş geçmiş en olaylı sezonlarından birini sürdürüyor.
Her an her yarışmacının birbirine girebildiği Survivor All Star'da bu defa Yaman ve Yasin arasında beklenmedik bir tartışma yaşandı.
Bil Bakalım oyununda Yaman'ın kendisine yöneltilen soruya verdiği abuk cevap yarışmacıları şoke ederken Yasin, Yaman'ın bu cevabı gündem olmak için bilerek verdiğini iddia etti.
Yaman' "Bu soruya yanlış cevap vermen için ıqsuz olman lazım" deyince Yaman büyük bir çıkış yapıp Yasin'i dövmekle tehdit etti.
"Sana buradan bir vururum kimse elimden alamaz" diyerek Yasin'e meydan okuyan Yaman'ın tavrı karşısında çıldıran Yasin'i arkadaşları zor tuttu.
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İşte o anlar:
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O kadar çok survivor paylaştınız ki yakında telif yiyeceksiniz
Şu cümleyi kullanan biri hayatında kavga etmemiştir. Çok büyük dayak yer.