Survivor'da Büyük Kavga: Yakın Arkadaşlar Yasin ve Yaman Birbirine Girdi!

Survivor All Star'da olay olmayan bölüm sayısı bir elin parmak sayısını geçmezken, son bölüme Yasin ve Yaman'ın kavgası damga vurdu. Bil Bakalım oyunundaki soruya verdiği abuk cevapla Yaman herkesi şaşırtırken Yasin, Yaman'ın bunu bilerek yaptığını ima edince ortalık karıştı.