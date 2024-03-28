Sivri Diliyle Nam Salmış İrem Derici'nin Kontrolden Çıkıp Sağa Sola Salladığı Seriye Yenisi Eklendi!
Sivri Diliyle Nam Salmış İrem Derici'nin Kontrolden Çıkıp Sağa Sola Salladığı Seriye Yenisi Eklendi!
Sivri diliyle nam salmış İrem Derici'nin tüm sinirini sağa sola kustuğu video editi serisine yenisi eklendi! İrem Derici'nin güncellenmiş 'nefret kusma' videosuna gelen yorumlar kahkaha attırdı 😂
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Sivri dilli dobralığıyla meşhur, aklında ne varsa dilinde de sıfır filtreyle o olan İrem Derici, sesiyle, dans şovlarıyla, kombinleri ve şarkılarıyla sık sık gündem olan isimlerden biri biliyorsunuz!
Tersi döndüğünde aniden kabaran, aşık olunca sevgi kelebeğine dönen, bir yerde kaos varsa mutlaka orada biten ve hatta bazen kaosu da kendi çıkaran Derici, şimdilerde pek mutlu.
Birkaç ay önce yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açan İrem Derici, yeni sevgilisiyle yine dünyayı geziyor. Kimilerinin "bu kaçıncı" vurgusuyla diline düşerken, kimilerine de "allahım bu son olsun amin" demesine sebep oluyor.
Şimdi dönelim sosyal medyaya yeniden kahkaha attıran mevzuya! İrem Derici'nin fan sayfalarından @iremdericihikayesii geçtiğimiz aylarda bir edit paylaşmıştı ve İrem'in tüm dobra hallerini gözler önüne seren video büyük ses getirmişti. Şöyle bir hatırlayalım! 👇
Videoyu beğenen İrem Derici de "Artık klasikleşmiştir bu nefret serisi 😂" notuyla o videoyu kendi hesabında paylaşmıştı.
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İrem Derici'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım geldi! Sıkı durun, İrem Derici'nin sağa sola sallayıp hayata dair tüm nefretini kustuğu video serisine yenisi eklendi!
Güncellemeyi kaçırmayan İrem Derici, fan hesabının yeni videosunu da kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve yine büyük ses getirdi! Buyurun, hepimizin içindeki nefreti bizim adımıza da kusan İrem Derici'nin hallerini beraber izleyelim!
Sonra da kim ne demiş beraber bakalım!😂
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