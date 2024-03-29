Rönesans Tablosu Mübarek: Bir Araya Gelip Sarmaş Dolaş Poz Veren Merve Boluğur ve Serdar Ortaç Dillere Düştü!
Rönesans Tablosu Mübarek: Bir Araya Gelip Sarmaş Dolaş Poz Veren Merve Boluğur ve Serdar Ortaç Dillere Düştü!
Hayatın onlara vurduğu silleden sonra toparlanamayan iki ünlü, Serdar Ortaç ve Merve Boluğur bir araya geldi! İkilinin buluşma nedeni merak edilirken, yan yana gelişleri sosyal medya kullanıcıların keyfini pek bir yerine getirdi, dillere de fena düştü! 🙈
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Acemi Cadı'yla hayatımıza girip, Murat Dalkılıç'la evliliğini bitirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan Merve Boluğur zaman içerisinde geçirdiği değişimle ve deli dolu halleriyle sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Şarkıcılığa soyunan, oyunculuğa geri döneceğinin sinyallerini veren, aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan ve modu çok hızlı değişen güzel oyuncu, paylaşımlarıyla da açıklamalarıyla da herkesin "eski Merve'yi özledik" demesine sebep oluyor.
Yıllardır dilimize pelesenk ettiği şarkılarıyla hayatımızda olan Serdar Ortaç da benzer bir şekilde, Chloe ile boşanmasının yanında kumar borçları ve rahatsızlığı sebebiyle bir türlü kendini toparlayamayanlardan!
Ayrıca yine Merve Boluğur gibi son dönemde TikTok'ta yaptığı canlı yayınlardaki talihsiz açıklamaları ve halleriyle konuşulan Serdar Ortaç, tüm sevenlerini endişelendiriyor ve onun da eski Serdar olmaya geri dönmesi gerektiği düşünülüyor...
Eleştirildikleri kadar sevilen ve sahip çıkılan ikilinin beraber herhangi bir geçmişi yok, bir araya gelmişlikleri de... Ama bilin bakalım noldu? Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek buluşma ciddi ciddi gerçekleşti!
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Serdar Ortaç'la bir araya gelen Merve Boluğur, sarmaş dolaş pozlarını sosyal medyadan paylaşınca ortalık epey alevlendi tabii!
Fena goygoy döndü, hatta fotoğraf yüzyılın fotoğrafı seçildi! 😂 Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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