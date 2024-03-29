Rönesans Tablosu Mübarek: Bir Araya Gelip Sarmaş Dolaş Poz Veren Merve Boluğur ve Serdar Ortaç Dillere Düştü!

Hayatın onlara vurduğu silleden sonra toparlanamayan iki ünlü, Serdar Ortaç ve Merve Boluğur bir araya geldi! İkilinin buluşma nedeni merak edilirken, yan yana gelişleri sosyal medya kullanıcıların keyfini pek bir yerine getirdi, dillere de fena düştü! 🙈