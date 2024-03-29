Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yıllar Süren Küslük ve Kalp Kırıklıkları: Sezen Aksu'nun Zerrin Özer'e Uzanan Efsane Şarkısının Hikayesi!

Yıllar Süren Küslük ve Kalp Kırıklıkları: Sezen Aksu'nun Zerrin Özer'e Uzanan Efsane Şarkısının Hikayesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.03.2024 - 19:24

Sosyal medyaya sanki yeniymiş gibi düşen 2019'daki Zerrin Özer açıklamasının ardından Sezen Aksu'yla yıllar süren küslüğünü ve küslüğün meyvesi efsane şarkısının hikayesini bir anlatalım dedik!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seneler önce bariz belli olan bir küslük yaşamıştı Sezen Aksu ve Zerrin Özer. Bir dönem kimse bu gerginliğin sırrını çözememişti hatta çünkü ilk parladıkları dönemi de gençliklerini de etle tırnak kadar yakın geçiren ikiliden beklenmeyen bir dargınlıktı bu.

Seneler önce bariz belli olan bir küslük yaşamıştı Sezen Aksu ve Zerrin Özer. Bir dönem kimse bu gerginliğin sırrını çözememişti hatta çünkü ilk parladıkları dönemi de gençliklerini de etle tırnak kadar yakın geçiren ikiliden beklenmeyen bir dargınlıktı bu.

İşin aslının ne olduğu Zerrin Özer'in 2006 yılında çıkardığı "Bir Sarışın Küçük Kız" kitabıyla ortaya çıkmıştı.

İşin aslının ne olduğu Zerrin Özer'in 2006 yılında çıkardığı "Bir Sarışın Küçük Kız" kitabıyla ortaya çıkmıştı.

Sezen Aksu'nun kendisine iftira attığını öne süren Zerrin Özer, "Tülay Ablam bir gün gözü dönmüş bir halde hışımla girdi eve. ‘Çabuk kalk muayeneye gidiyoruz’ dedi. Meğer Sezen Aksu, Paris’te Mireille Mathieu’nun aranjörüyle birlikte olduğumu söylemiş ablama" yazmıştı kitabında.

Sezen Aksu'nun kendisine iftira attığını öne süren Zerrin Özer, "Tülay Ablam bir gün gözü dönmüş bir halde hışımla girdi eve. ‘Çabuk kalk muayeneye gidiyoruz’ dedi. Meğer Sezen Aksu, Paris’te Mireille Mathieu’nun aranjörüyle birlikte olduğumu söylemiş ablama" yazmıştı kitabında.

Ve sözlerine de ‘Dünyada öldürülecek iki tane insan varsa ve bana öldür içeri girmeyeceksin deseler, öldürmek isteyeceğim iki kişiden biri sen olursun’ dedim Sezen’e. Karşılık vermedi, ağzını büzüp ağlayarak çıktı odadan'  diyerek devam etmişti.

2009 yılında "Aramızda Kalmasın" programına konuk olan Özer'den daha yumuşak fakat yine de kırgınlık kokan bir açıklama duymuştuk.

2009 yılında "Aramızda Kalmasın" programına konuk olan Özer'den daha yumuşak fakat yine de kırgınlık kokan bir açıklama duymuştuk.

Efsane şarkıcı, “Bana deseler ki ‘Türkiye’de en beğendiğin sanatçı kim?’ Sezen Aksu derim. ‘Sesini dinlerken en çok hislendiğin kim?’ Sezen Aksu. ‘En saygı duyduğun kim?’ Yine Sezen Aksu” diyen Özer, kitabında anlattığı olayın basitleştirildiğini düşündüğünü söylemiş, “Şu anda onu deşifre etmek istemiyorum. Çünkü çok basitleşmiş buluyorum. Benim yaşadığım ve onun bana yaşattıklarını kitabımda yazdım. İsteyenler okuyabilir. O zaman ben çok küçüktüm, çok şeyden habersizdim. Belki de çok iyi niyetliydim, hayatı tanımıyordum. Ama bu ona şahsi olarak kırgın olmamın haricinde, onun büyüklüğünü kabul etmemek gibi bir şeyi gerektirmez.' açıklamasında bulunmuştu.

Sezen Aksu konuyla ilgili sessizliğini korurken, Zerrin Özer küslük hakkında 2017 yılında yeniden konuştu. Sözcü'den Edda Sönmez'le röportaj yapan Özer, "Sezen Aksu'ya bir kırgınlığınız var sanırım..." cümlesi karşılığında açık açık "evet" diyerek, dargınlığın devam ettiğini doğrulamıştı.

Sezen Aksu konuyla ilgili sessizliğini korurken, Zerrin Özer küslük hakkında 2017 yılında yeniden konuştu. Sözcü'den Edda Sönmez'le röportaj yapan Özer, "Sezen Aksu'ya bir kırgınlığınız var sanırım..." cümlesi karşılığında açık açık "evet" diyerek, dargınlığın devam ettiğini doğrulamıştı.

Ardından, 'Evet, bir kırgınlığım var ama o ayrı bir şey. Onu ayırmak lazım. Benim gençliğim hep ona kızmakla geçti. Hep uğraştı benimle, hep çelme taktı. Ama bu benim onun yorumculuğunu veya şarkılarını sevmemi engelleyemez. Onu ben insan olarak sevmek zorunda değilim belki ama şarkılarını, yorumunu hatta detone bile olsa (ses kalmadı, detone diyorlar) kabul etmiyorum. Ben onu her şekilde dinlerim. Hiç bir araya gelmiyorum ama gördüğüm yerde 'Merhaba' derim' ifadelerini kullanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sonra ne olduysa oldu! İyi ki de oldu... 2019 yılında Zerrin Özer, Senin Mucizen adlı programa konuk olduğunda Sezen Aksu ile konuşup kozlarını paylaştıklarını dile getirdi!

Sonra ne olduysa oldu! İyi ki de oldu... 2019 yılında Zerrin Özer, Senin Mucizen adlı programa konuk olduğunda Sezen Aksu ile konuşup kozlarını paylaştıklarını dile getirdi!

Bununla da kalmamıştı üstelik, bugün sanki yeniymiş gibi ortaya çıkan Sezen Aksu'nun efsaneleşmiş "Gidemem" şarkısıyla ilgili itirafını da bu programda yapmıştı Zerrin Özer.

Bununla da kalmamıştı üstelik, bugün sanki yeniymiş gibi ortaya çıkan Sezen Aksu'nun efsaneleşmiş "Gidemem" şarkısıyla ilgili itirafını da bu programda yapmıştı Zerrin Özer.

Sezen Aksu'nun tam da küstükten bir sene sonra çıkardığı "Gidemem" şarkısını kendisi için yazdığını gözleri dolu dolu anlatmış, Sezen Aksu'nun bunu kendisine yıllar sonra itiraf ettiğini dile getirmişti.

Yıllar süren kalp kırıklıklarıyla dolu küslüğe son veren ikili 2021 yılında ortak bir projede buluşmuştu hatta. Özer, kariyerinde ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı (Ben Hep Buralardayım) seslendirmişti.

Yıllar süren kalp kırıklıklarıyla dolu küslüğe son veren ikili 2021 yılında ortak bir projede buluşmuştu hatta. Özer, kariyerinde ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı (Ben Hep Buralardayım) seslendirmişti.

Yıllar boyunca yaşadığı hayal kırıklığını birçok kez dile getirdiğini unutan Zerrin Özer, bu birleşmeyle ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e 'Kariyer hayatımda Sezen’imle yani lokumumla ilk kez buluştuk. Aynı şarkıda buluşmak ikimize de iyi geldi, mutluyuz. Zaten bu dünyanın özeti nedir? Kendini iyi hissetmektir. Kim kime kendini iyi hissettiriyorsa bundan daha güzel bir armağan olamaz. Onun için bu şarkı vasıtasıyla birbirimize iyi hissettirdiğimiz için mutluyuz. Sezen benim çok eski dostumdur. Düşe kalka yürüdük ve beraber büyüdük biz bu yollarda' açıklamasında bulunmuştu.

Yalnızca birkaç ay önce de Sezen Aksu'nun Zerrin Özer'i listelerde haftalarca birinciliğini koruyan "Basit Numaralar" şarkısı için tebrik ettiğini öğrenmiştik. Aksu'nun Özer'e "Sen benim kızkardeşimsin. Harika bir parça yapmışsın" dediği ortaya çıkmıştı.

Yalnızca birkaç ay önce de Sezen Aksu'nun Zerrin Özer'i listelerde haftalarca birinciliğini koruyan "Basit Numaralar" şarkısı için tebrik ettiğini öğrenmiştik. Aksu'nun Özer'e "Sen benim kızkardeşimsin. Harika bir parça yapmışsın" dediği ortaya çıkmıştı.

O zaman da 'Yılların Küslüğünü Basit Numaralar Bitirdi' başlıklı haberler çıkmıştı ama iki efsanenin ta 2019'da kırgınlığı geride bıraktığı ortadaydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yani ne Zerrin ve Sezen'i "Basit Numaralar" barıştırdı, ne de Zerrin Özer yeni bir Sezen Aksu açıklamasında bulundu. Zerrin Özer ve Sezen Aksu'yu içlerinden koparıp atamadıkları sevgi barıştırdı, bugün yayılan Zerrin Özer'in anlattığı "Gidemem" şarkısının hikayesi de yıllar öncesine dayanıyordu.

Yani ne Zerrin ve Sezen'i "Basit Numaralar" barıştırdı, ne de Zerrin Özer yeni bir Sezen Aksu açıklamasında bulundu. Zerrin Özer ve Sezen Aksu'yu içlerinden koparıp atamadıkları sevgi barıştırdı, bugün yayılan Zerrin Özer'in anlattığı "Gidemem" şarkısının hikayesi de yıllar öncesine dayanıyordu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
5
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?