Yıllar Süren Küslük ve Kalp Kırıklıkları: Sezen Aksu'nun Zerrin Özer'e Uzanan Efsane Şarkısının Hikayesi!

Ardından, 'Evet, bir kırgınlığım var ama o ayrı bir şey. Onu ayırmak lazım. Benim gençliğim hep ona kızmakla geçti. Hep uğraştı benimle, hep çelme taktı. Ama bu benim onun yorumculuğunu veya şarkılarını sevmemi engelleyemez. Onu ben insan olarak sevmek zorunda değilim belki ama şarkılarını, yorumunu hatta detone bile olsa (ses kalmadı, detone diyorlar) kabul etmiyorum. Ben onu her şekilde dinlerim. Hiç bir araya gelmiyorum ama gördüğüm yerde 'Merhaba' derim' ifadelerini kullanmıştı.