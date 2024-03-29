Yıllar Süren Küslük ve Kalp Kırıklıkları: Sezen Aksu'nun Zerrin Özer'e Uzanan Efsane Şarkısının Hikayesi!
Yıllar Süren Küslük ve Kalp Kırıklıkları: Sezen Aksu'nun Zerrin Özer'e Uzanan Efsane Şarkısının Hikayesi!
Sosyal medyaya sanki yeniymiş gibi düşen 2019'daki Zerrin Özer açıklamasının ardından Sezen Aksu'yla yıllar süren küslüğünü ve küslüğün meyvesi efsane şarkısının hikayesini bir anlatalım dedik!
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Seneler önce bariz belli olan bir küslük yaşamıştı Sezen Aksu ve Zerrin Özer. Bir dönem kimse bu gerginliğin sırrını çözememişti hatta çünkü ilk parladıkları dönemi de gençliklerini de etle tırnak kadar yakın geçiren ikiliden beklenmeyen bir dargınlıktı bu.
İşin aslının ne olduğu Zerrin Özer'in 2006 yılında çıkardığı "Bir Sarışın Küçük Kız" kitabıyla ortaya çıkmıştı.
Sezen Aksu'nun kendisine iftira attığını öne süren Zerrin Özer, "Tülay Ablam bir gün gözü dönmüş bir halde hışımla girdi eve. ‘Çabuk kalk muayeneye gidiyoruz’ dedi. Meğer Sezen Aksu, Paris’te Mireille Mathieu’nun aranjörüyle birlikte olduğumu söylemiş ablama" yazmıştı kitabında.
2009 yılında "Aramızda Kalmasın" programına konuk olan Özer'den daha yumuşak fakat yine de kırgınlık kokan bir açıklama duymuştuk.
Sezen Aksu konuyla ilgili sessizliğini korurken, Zerrin Özer küslük hakkında 2017 yılında yeniden konuştu. Sözcü'den Edda Sönmez'le röportaj yapan Özer, "Sezen Aksu'ya bir kırgınlığınız var sanırım..." cümlesi karşılığında açık açık "evet" diyerek, dargınlığın devam ettiğini doğrulamıştı.
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Sonra ne olduysa oldu! İyi ki de oldu... 2019 yılında Zerrin Özer, Senin Mucizen adlı programa konuk olduğunda Sezen Aksu ile konuşup kozlarını paylaştıklarını dile getirdi!
Bununla da kalmamıştı üstelik, bugün sanki yeniymiş gibi ortaya çıkan Sezen Aksu'nun efsaneleşmiş "Gidemem" şarkısıyla ilgili itirafını da bu programda yapmıştı Zerrin Özer.
Sezen Aksu'nun tam da küstükten bir sene sonra çıkardığı "Gidemem" şarkısını kendisi için yazdığını gözleri dolu dolu anlatmış, Sezen Aksu'nun bunu kendisine yıllar sonra itiraf ettiğini dile getirmişti.
Yıllar süren kalp kırıklıklarıyla dolu küslüğe son veren ikili 2021 yılında ortak bir projede buluşmuştu hatta. Özer, kariyerinde ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı (Ben Hep Buralardayım) seslendirmişti.
Yalnızca birkaç ay önce de Sezen Aksu'nun Zerrin Özer'i listelerde haftalarca birinciliğini koruyan "Basit Numaralar" şarkısı için tebrik ettiğini öğrenmiştik. Aksu'nun Özer'e "Sen benim kızkardeşimsin. Harika bir parça yapmışsın" dediği ortaya çıkmıştı.
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Yani ne Zerrin ve Sezen'i "Basit Numaralar" barıştırdı, ne de Zerrin Özer yeni bir Sezen Aksu açıklamasında bulundu. Zerrin Özer ve Sezen Aksu'yu içlerinden koparıp atamadıkları sevgi barıştırdı, bugün yayılan Zerrin Özer'in anlattığı "Gidemem" şarkısının hikayesi de yıllar öncesine dayanıyordu.
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