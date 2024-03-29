Yine Poz Kesti: Aniden Kendine Yükselen Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Yine Poz Kesti: Aniden Kendine Yükselen Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Suskunluğunu bozup sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Serenay Sarıkaya'nın aniden kendine yükselip girdiği pozlar ortalığı ayağa kaldırdı!
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On parmağında on marifet olan Serenay Sarıkaya, hayatımıza girdiği günden beri güzelliği, oyunculuğu, sesi ve sempatikliğiyle gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz!
Kimine göre Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan güzel oyuncu, Yer aldığı her projede karakterinin hakkını dibine kadar veriyor... Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları büyük dikkat çekiyor!
E bu güzellikle aksi mümkün olmazdı zaten, bir de fırtınalı aşk hayatı var Sarıkaya'nın! Bügüne kadar birçok ünlü isimle adı anılan Sarıkaya'nın son zamanlarda gönlünü Mert Demir'e kaptırdığı söyleniyor fakat hala her şey muallakta!
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünde yer aldığı Aile dizisiyle ortalığı kasıp kavuran, sonra da Kimler Geldi Kimler Geçti adlı Netflix dizisi için ikinci sezon onayı gelen Sarıkaya, en son tüm eski aşklarını hala takip etmesiyle gündem olmuştu hatırlarsanız.
Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir video paylaştı.
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Aniden kendine yükselerek çektiği videoyu "Beklerken kendimi beğendiysem demek ki…🙃🌹" notuyla paylaşan Sarıkaya yine ve yeniden ortalığı ayağa kaldırdı!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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