Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Hera Aslan, Yüz Felci Geçirdiğini Açıkladı

Sevenlerinin yokluğu sebebiyle kaygılandığını fark eden Aslan,

'Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı, mide bulantısı ile başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmı yüz felci geçirdim. Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi...

Ardından kortizon tedavileri ile bir süre toparlandım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum' açıklamasında bulundu.