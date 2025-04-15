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Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Hera Aslan, Yüz Felci Geçirdiğini Açıkladı

Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Hera Aslan, Yüz Felci Geçirdiğini Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2025 - 14:34

Uzun bir süredir Ozan Doğulu ile beraber olan şarkıcı Hera Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yüz felci geçirdiğini açıkladı. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan, senelerdir de Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan, senelerdir de Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Ozan Doğulu'nun Ece Doğulu ile evliliğinden olan üç kızı Arya, Lila ve Elya ile çok iyi geçinen ve yıllar içerisinde aileye sağlam bir giriş yaparak tüm aile toplantılarında Beren Saat ve Kenan Doğulu ile beraber boy gösteren Hera Aslan, şarkıcılık kariyerine de emin adımlarla devam ediyor. 

Ara sıra Ozan Doğulu ile aralarındaki boy farkıyla dillere düşen Hera Aslan, sık sık yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor.

Fakat kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı. Hera Aslan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yüz felci geçirdiğini açıkladı.

Fakat kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı. Hera Aslan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yüz felci geçirdiğini açıkladı.

Sevenlerinin yokluğu sebebiyle kaygılandığını fark eden Aslan, 

'Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı, mide bulantısı ile başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmı yüz felci geçirdim. Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi... 

Ardından kortizon tedavileri ile bir süre toparlandım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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