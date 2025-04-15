Ozan Doğulu'nun Sevgilisi Hera Aslan, Yüz Felci Geçirdiğini Açıkladı
Uzun bir süredir Ozan Doğulu ile beraber olan şarkıcı Hera Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yüz felci geçirdiğini açıkladı.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan, senelerdir de Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Fakat kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı. Hera Aslan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yüz felci geçirdiğini açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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