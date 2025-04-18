Öpüşme Sahnesi Olay Olmuştu: İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ın Programındaki Flörtöz Halleri Dikkat Çekti!

'Yeşil gözlere yandım” sözleriyle oluşan Hülya şarkısı o dönem herkesin içinden aynı şeyi geçirmesine neden oldu: Bu şarkı Hülya Avşar’a yazıldı!

Yıllar geçmiş olsa da aralarındaki o elektrik hâlâ gözlerden kaçmıyor desek yeridir. Öyle ki, ikili, Hülya Avşar’ın YouTube programında yeniden bir araya geldiğinde, ekran başındakiler adeta yıllar öncesine ışınlandı.