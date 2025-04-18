Öpüşme Sahnesi Olay Olmuştu: İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ın Programındaki Flörtöz Halleri Dikkat Çekti!
İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, geçmişte birlikte rol aldıkları filmlerden bu yana sadece oyunculuklarıyla değil, aralarındaki güçlü enerjiyle de sıkça konuşuldu. Yıllar geçmesine rağmen her yan yana geldiklerinde magazin kulisleri hareketleniyor. Bu kez de Tatlıses’in, Avşar Kızı’na program sırasında söylediği sözler dikkat çekti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım!
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Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, “Mavi Mavi” ve “Aşıksın” filmleriyle ekran başındakilere ufak çaplı bir şok yaşatmıştı.
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İkili arasında yaşandığı iddia edilen o büyük aşk, hiçbir zaman doğrulanmadı ama Tatlıses’in dillere pelesenk olan “Hülya” şarkısı, “bir aşkın itirafı mı?” sorusunu gündeme getiriyordu.
Sohbetin ortasında İbrahim Tatlıses’in "Senin bu gözlerin yuva yıkar!" çıkışı ise olayın fitilini yeniden ateşledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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