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Öpüşme Sahnesi Olay Olmuştu: İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ın Programındaki Flörtöz Halleri Dikkat Çekti!

Öpüşme Sahnesi Olay Olmuştu: İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ın Programındaki Flörtöz Halleri Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2025 - 22:06

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, geçmişte birlikte rol aldıkları filmlerden bu yana sadece oyunculuklarıyla değil, aralarındaki güçlü enerjiyle de sıkça konuşuldu. Yıllar geçmesine rağmen her yan yana geldiklerinde magazin kulisleri hareketleniyor. Bu kez de Tatlıses’in, Avşar Kızı’na program sırasında söylediği sözler dikkat çekti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım!

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Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, “Mavi Mavi” ve “Aşıksın” filmleriyle ekran başındakilere ufak çaplı bir şok yaşatmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, “Mavi Mavi” ve “Aşıksın” filmleriyle ekran başındakilere ufak çaplı bir şok yaşatmıştı.

Sinema setinde başlayan sıcaklık, kamera arkasında da fazlasıyla hissedilince, ikilinin arasında bir aşk yaşandığı iddiaları magazin dünyasını adeta kasıp kavurdu. Her ne kadar yıllar geçse de bu söylentiler hiçbir zaman tam olarak unutulmadı. İbrahim Tatlıses’in “Hülya” adını taşıyan o meşhur şarkısı, iddialara adeta bir cevap gibi geldi. Ancak ne İbo ne de Avşar Kızı bu konuya net bir açıklık getirmedi…

İkili arasında yaşandığı iddia edilen o büyük aşk, hiçbir zaman doğrulanmadı ama Tatlıses’in dillere pelesenk olan “Hülya” şarkısı, “bir aşkın itirafı mı?” sorusunu gündeme getiriyordu.

İkili arasında yaşandığı iddia edilen o büyük aşk, hiçbir zaman doğrulanmadı ama Tatlıses’in dillere pelesenk olan “Hülya” şarkısı, “bir aşkın itirafı mı?” sorusunu gündeme getiriyordu.

'Yeşil gözlere yandım” sözleriyle oluşan Hülya şarkısı o dönem herkesin içinden aynı şeyi geçirmesine neden oldu: Bu şarkı Hülya Avşar’a yazıldı!

Yıllar geçmiş olsa da aralarındaki o elektrik hâlâ gözlerden kaçmıyor desek yeridir. Öyle ki, ikili, Hülya Avşar’ın YouTube programında yeniden bir araya geldiğinde, ekran başındakiler adeta yıllar öncesine ışınlandı.

Sohbetin ortasında İbrahim Tatlıses’in "Senin bu gözlerin yuva yıkar!" çıkışı ise olayın fitilini yeniden ateşledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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