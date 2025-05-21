Bıyıklı Haliyle Goygoyseverlerin Diline Düşen Mert Demir'in Bu Sefer İmaj Değişikliği Kahkaha Tufanı Estirdi
Bıyıklı imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan Mert Demir son zamanlarda kendisine yapılan benzetmelerle adından bahsettiriyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan karelerle adından bahsettiren Demir son olarak bıyıklarını kesme kararı almıştı. İmaj değişikliğine gitme kararı alan Mert Demir bu sefer de Akasya Durağı'ndaki Ali Kemal'e benzetildi.
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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu sevgilisi Serenay Sarıkaya ile izlemeye karar veren Mert Demir'in sosyal medyada olay olan görüntüleri çok konuşulmuştu.
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Pala Remzi, Fatih Kısaparmak gibi benzetmeler sosyal medyada dönmeye devam ederken Mert Demir bıyıklarını kesme kararı almıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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