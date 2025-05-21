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Bıyıklı Haliyle Goygoyseverlerin Diline Düşen Mert Demir'in Bu Sefer İmaj Değişikliği Kahkaha Tufanı Estirdi

Bıyıklı Haliyle Goygoyseverlerin Diline Düşen Mert Demir'in Bu Sefer İmaj Değişikliği Kahkaha Tufanı Estirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 10:09

Bıyıklı imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan Mert Demir son zamanlarda kendisine yapılan benzetmelerle adından bahsettiriyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan karelerle adından bahsettiren Demir son olarak bıyıklarını kesme kararı almıştı. İmaj değişikliğine gitme kararı alan Mert Demir bu sefer de Akasya Durağı'ndaki Ali Kemal'e benzetildi.

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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu sevgilisi Serenay Sarıkaya ile izlemeye karar veren Mert Demir'in sosyal medyada olay olan görüntüleri çok konuşulmuştu.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu sevgilisi Serenay Sarıkaya ile izlemeye karar veren Mert Demir'in sosyal medyada olay olan görüntüleri çok konuşulmuştu.

Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile son derece çalkantılı ve magazinsel bir aşk yaşayan Mert Demir şimdilerde imaj değişiklikleriyle adından bahsettiriyor. 

Kameralara birlikte yansıyan ikilinin her karesi de ayrı olay oluyor. Geçtiğimiz hafta birlikte Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunu izlerken sosyal medyaya düşen ikili goygoyculara büyük malzeme çıkartmış, X halkının ikiliyi Akasya Durağı'ndaki Zeyno ve Seyit'e benzetmesi ise görenleri kahkahaya boğmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Pala Remzi, Fatih Kısaparmak gibi benzetmeler sosyal medyada dönmeye devam ederken Mert Demir bıyıklarını kesme kararı almıştı.

Pala Remzi, Fatih Kısaparmak gibi benzetmeler sosyal medyada dönmeye devam ederken Mert Demir bıyıklarını kesme kararı almıştı.
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Bu kararıyla çok da büyük bir imaj değişikliğine gitmese de eleştirilerin ardından gelen hamle X'te yine goygoy malzemesi oldu.

Akasya Durağı Seyit'in ardından Ali Kemal karakterine benzetilen Mert Demir kahkaha tufanı esmesine neden oldu.

İmaj değişikliğinden bahsetmiştik:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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