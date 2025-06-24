Oyuncu İsimle Görüntülenmişti: Sabancıların En Genci Kerim Sabancı Bir Grup Güzelle Kameralara Yakalandı!
Kaynak: https://htkulup.haberturk.com/tatil/h...
Sabancı ailesi magazin sayfalarından düşmüyor! Önceleri Hacı ve Hakan Sabancı’nın özel hayatları sık sık konuşuluyordu, şimdi de en küçükleri Kerim gündemde. HT Kulüp'ten Onur Aydın'ın objektiflerine yakalanan Kerim Sabancı Bodrum'da bir grup güzelle birlikte kameralara yakalandı.
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Sabancı ailesinin magazinle sık sık içli dışlı hale gelen üyeleri Hacı ve Hakan Sabancı oluyor bildiğiniz gibi.
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Ailenin şimdiye kadar en göz önünde olmayan üyelerinden biri olan Kerim Sabancı, sürpriz bir şekilde magazin gündemine dahil olan isimlerden biri.
HT Kulüp'ten Onur Aydın'ın objektiflerine yakalanan Kerim Sabancı bir grup güzelle Bodrum tatiline çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bala konan sinekler, bizim etrafımızda dolanan niye yok, e tabi para çok
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