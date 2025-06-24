Oyuncu İsimle Görüntülenmişti: Sabancıların En Genci Kerim Sabancı Bir Grup Güzelle Kameralara Yakalandı!

Özellikle Hacı Sabancı'nın sosyetik ilişkileri ve evliliği dönem dönem gündeme gelirken, Hakan Sabancı'nın ise oyuncu Hande Erçel'le yaşadığı ilişkiyle adı sık sık 'reklam aşkı' iddialarına karışıyor. Ailenin bu iki ismi uzun süredir sosyal medya ve magazin sayfalarının müdavimi olmuş durumda.

Hacı Sabancı’nın uzun süredir devam eden babalık davası geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. DNA testi, Hacı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bu gelişme özel hayatında yeni bir dönemin habercisi oldu ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Hakan Sabancı ise ünlü oyuncu Hande Erçel ile olan ilişkisiyle sık sık manşetlerde. İkili, sosyal medyada ve katıldıkları etkinliklerde samimi görüntüler vererek aşklarını gözler önüne seriyor. Ailenin genç kuşağının en çok konuşulan çiftlerinden biri oldular diyebiliriz.