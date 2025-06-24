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Oyuncu İsimle Görüntülenmişti: Sabancıların En Genci Kerim Sabancı Bir Grup Güzelle Kameralara Yakalandı!

Oyuncu İsimle Görüntülenmişti: Sabancıların En Genci Kerim Sabancı Bir Grup Güzelle Kameralara Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.06.2025 - 20:58

Sabancı ailesi magazin sayfalarından düşmüyor! Önceleri Hacı ve Hakan Sabancı’nın özel hayatları sık sık konuşuluyordu, şimdi de en küçükleri Kerim gündemde. HT Kulüp'ten Onur Aydın'ın objektiflerine yakalanan Kerim Sabancı Bodrum'da bir grup güzelle birlikte kameralara yakalandı.

Kaynak: https://htkulup.haberturk.com/tatil/h...
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Sabancı ailesinin magazinle sık sık içli dışlı hale gelen üyeleri Hacı ve Hakan Sabancı oluyor bildiğiniz gibi.

Sabancı ailesinin magazinle sık sık içli dışlı hale gelen üyeleri Hacı ve Hakan Sabancı oluyor bildiğiniz gibi.

Özellikle Hacı Sabancı'nın sosyetik ilişkileri ve evliliği dönem dönem gündeme gelirken, Hakan Sabancı'nın ise oyuncu Hande Erçel'le yaşadığı ilişkiyle adı sık sık 'reklam aşkı' iddialarına karışıyor. Ailenin bu iki ismi uzun süredir sosyal medya ve magazin sayfalarının müdavimi olmuş durumda.

Hacı Sabancı’nın uzun süredir devam eden babalık davası geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. DNA testi, Hacı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bu gelişme özel hayatında yeni bir dönemin habercisi oldu ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Hakan Sabancı ise ünlü oyuncu Hande Erçel ile olan ilişkisiyle sık sık manşetlerde. İkili, sosyal medyada ve katıldıkları etkinliklerde samimi görüntüler vererek aşklarını gözler önüne seriyor. Ailenin genç kuşağının en çok konuşulan çiftlerinden biri oldular diyebiliriz.

Ailenin şimdiye kadar en göz önünde olmayan üyelerinden biri olan Kerim Sabancı, sürpriz bir şekilde magazin gündemine dahil olan isimlerden biri.

Ailenin şimdiye kadar en göz önünde olmayan üyelerinden biri olan Kerim Sabancı, sürpriz bir şekilde magazin gündemine dahil olan isimlerden biri.

Sabancı Ailesi’nde magazinle arası ‘şimdilik’ mesafeli olan son isimdi Kerim Sabancı. Ancak anlaşılan o ki, o da gecelerin cazibesine daha fazla karşı koyamadı!

Arzu Sabancı’nın en küçük oğlu olan Kerim Sabancı, geçtiğimiz aylarda Melis Hacic'le birlikte görüntülenmişti. İstanbul gece hayatının gözde mekanlarından birinde görüntülenen ikili, sabaha kadar  eğlenmiş ve ardından mekandan birlikte ayrılmıştı. O kare sosyal medyaya düşer düşmez “Bir Kerim eksikti, o da düştü gece hayatına!” yorumları yapılmıştı.

HT Kulüp'ten Onur Aydın'ın objektiflerine yakalanan Kerim Sabancı bir grup güzelle Bodrum tatiline çıktı!

HT Kulüp'ten Onur Aydın'ın objektiflerine yakalanan Kerim Sabancı bir grup güzelle Bodrum tatiline çıktı!

HT Kulüp'ün haberine göre, cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Kerim Sabancı, yaz tatili için geldiği Bodrum’da objektiflere takıldı. Bodrum Türkbükü’nde demirleyen lüks yatına, yanında iki kadın arkadaşıyla birlikte gelen Kerim Sabancı, önce yatında dinlenmeyi tercih etti. Ardından arkadaşlarıyla bota binip mekanın yolunu tuttu. Mekanda bir süre arkadaş grubuyla vakit geçiren genç Sabancı, sonrasında mekanın beach bölümünde güneşlenen başka bir kız arkadaşının yanına geçmesiyle dikkat çekti.

Kameralara yakalanan Kerim Sabancı'nın yanındaki isimlerin kim olduğu da merak konusu oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Turgut Güler

Bala konan sinekler, bizim etrafımızda dolanan niye yok, e tabi para çok

futboltopu20

🤪😅😝😛😃😄😀😜😛😂🤣😆🤪

futboltopu20

🤢🤢🤮🤮