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Sınıra Filler Konuşlandırıldı: Tayland ve Kamboçya Arasında Yaşanan Gerginliğe Filler Dahil Oldu

Sınıra Filler Konuşlandırıldı: Tayland ve Kamboçya Arasında Yaşanan Gerginliğe Filler Dahil Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.07.2025 - 23:25

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Tayland ve Kamboçya arasında uzun süredir devam eden sınır anlaşmazlığı, Temmuz 2025’te yeniden alevlendi. Özellikle Ta Muen Thom tapınağı yakınlarında yaşanan askeri hareketlilik, taraflar arasında karşılıklı suçlamalara ve silahlı çatışmalara yol açtı. Kamboçya’nın topçu ve roket saldırılarına karşılık Tayland da hava saldırıları ve F-16 jetleriyle misilleme yaptı. Çatışmalarda en az 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, yüz binden fazla sivil ise güvenli bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

Tayland ordusunun savaşa filleri de dahil ettiği, Kamboçya sınırına fil konuşlandırdığı öğrenildi. Asker kıyafeti giydirilen fillerin görüntüleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

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Tarihte filler, özellikle Antik Hindistan, Pers İmparatorluğu, Kartaca ve Güneydoğu Asya’da savaşlarda aktif olarak kullanılmış.

Tarihte filler, özellikle Antik Hindistan, Pers İmparatorluğu, Kartaca ve Güneydoğu Asya’da savaşlarda aktif olarak kullanılmış.

Düşmanı ezmek, psikolojik üstünlük sağlamak ve safları dağıtmak için kullanılan savaş filleri, en çok Hannibal’ın Alpleri geçerken kullandığı seferle biliniyor. Ancak barutlu silahların yaygınlaşmasıyla birlikte filler askeri sahneden çekilmiş, sembolik anlamda varlıklarını sürdürmüşler. Bu yüzden pek çok kişi yayılan görüntülerin gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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ferit öztürk

elin milliyetçisi hayvanı eğitiyor sınırda durması için, biz daha kendi milliyetçilerimizi eğitemedik, uyuşturucu, kadın ve silah pazarlığından kafalarını ka... Devamını Gör

Gökhan

Ne mana

.

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