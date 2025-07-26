Sınıra Filler Konuşlandırıldı: Tayland ve Kamboçya Arasında Yaşanan Gerginliğe Filler Dahil Oldu

Tayland ve Kamboçya arasında uzun süredir devam eden sınır anlaşmazlığı, Temmuz 2025’te yeniden alevlendi. Özellikle Ta Muen Thom tapınağı yakınlarında yaşanan askeri hareketlilik, taraflar arasında karşılıklı suçlamalara ve silahlı çatışmalara yol açtı. Kamboçya’nın topçu ve roket saldırılarına karşılık Tayland da hava saldırıları ve F-16 jetleriyle misilleme yaptı. Çatışmalarda en az 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, yüz binden fazla sivil ise güvenli bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

Tayland ordusunun savaşa filleri de dahil ettiği, Kamboçya sınırına fil konuşlandırdığı öğrenildi. Asker kıyafeti giydirilen fillerin görüntüleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı.