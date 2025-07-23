Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda Yaşayan Mete Ziyaretçilerin Sebep Olduğu Kirliliğe Tepki Gösterdi

Ülkemiz her mevsim turist çekiyor bildiğiniz üzere. Birçok turistik bölge, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ancak bu yoğun ilgi beraberinde çevre kirliliğini de getiriyor. Özellikle bazı turistlerin doğaya ve çevreye duyarsız davranarak çöp bırakmaları, bölge halkını zor durumda bırakıyor. Bu durum hem doğal güzelliklerin zarar görmesine hem de yerel halkın yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Turizmin sürdürülebilir olması için ziyaretçilerin çevre bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yaşayan Mete isimli bir çocuk, ziyaretçilerin ardından, kalan çöpleri toplarken görüntülendi. “Biz temizliyoruz, onlar kirletiyor. Ne faydası oluyor ki?” diyen Mete'nin sözleri pek çok kişiye uyarı niteliğindeydi.