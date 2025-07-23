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Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda Yaşayan Mete Ziyaretçilerin Sebep Olduğu Kirliliğe Tepki Gösterdi

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda Yaşayan Mete Ziyaretçilerin Sebep Olduğu Kirliliğe Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.07.2025 - 12:17

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Ülkemiz her mevsim turist çekiyor bildiğiniz üzere. Birçok turistik bölge, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ancak bu yoğun ilgi beraberinde çevre kirliliğini de getiriyor. Özellikle bazı turistlerin doğaya ve çevreye duyarsız davranarak çöp bırakmaları, bölge halkını zor durumda bırakıyor. Bu durum hem doğal güzelliklerin zarar görmesine hem de yerel halkın yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Turizmin sürdürülebilir olması için ziyaretçilerin çevre bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yaşayan Mete isimli bir çocuk, ziyaretçilerin ardından, kalan çöpleri toplarken görüntülendi. “Biz temizliyoruz, onlar kirletiyor. Ne faydası oluyor ki?” diyen Mete'nin sözleri pek çok kişiye uyarı niteliğindeydi.

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"Poşetler ineklerin boğazına kaçıyor"

"Poşetler ineklerin boğazına kaçıyor"

Bırakılan çöplerin sadece çevre kirliliğine yol açmadığını, hayvanlara da zarar verdiğini anlatan Mete, poşetlerin ineklerin boğazına kaçtığını, daha önce bir ineği bu şekilde kaybettiklerini anlattı. 

Benzer görüntüler İstanbul'dan da gelemeye başladı. Pek çok sahilin gün sonunda çöplerle dolduğu görüldü. Bir an evvel bu konuda ciddi adımlar atılması önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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