Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Bir Dönemin Tekstil Başkenti Laleli'nin Geldiği Son Durumu Paylaştı

Son dönemde yaşanan fiyat artışından en çok etkilenenlerden biri emlak ve tekstil sektörü oldu. Artan kira fiyatları, yalnızca konut sahiplerini değil, küçük ve orta ölçekli esnafı da ciddi şekilde zor durumda bıraktı. Özellikle büyük şehirlerde dükkân kiraları son yıllarda katlanarak arttı. Bu durum, kâr marjı zaten düşük olan esnafın giderlerini karşılayamaz hale gelmesine neden oldu. Bir dönemin tekstil başkenti Laleli de bu durumdan büyük ölçüde etkiledi. Bir vatandaş Laleli'nin geldiği son durumu paylaştı.