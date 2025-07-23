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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Bir Dönemin Tekstil Başkenti Laleli'nin Geldiği Son Durumu Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Bir Dönemin Tekstil Başkenti Laleli'nin Geldiği Son Durumu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.07.2025 - 08:48

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Son dönemde yaşanan fiyat artışından en çok etkilenenlerden biri emlak ve tekstil sektörü oldu. Artan kira fiyatları, yalnızca konut sahiplerini değil, küçük ve orta ölçekli esnafı da ciddi şekilde zor durumda bıraktı. Özellikle büyük şehirlerde dükkân kiraları son yıllarda katlanarak arttı. Bu durum, kâr marjı zaten düşük olan esnafın giderlerini karşılayamaz hale gelmesine neden oldu. Bir dönemin tekstil başkenti Laleli de bu durumdan büyük ölçüde etkiledi. Bir vatandaş Laleli'nin geldiği son durumu paylaştı.

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Dükkanlar bir bir kepenk kapatıyor.

Dükkanlar bir bir kepenk kapatıyor.

Birçok işletme artan maliyetleri satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Bu da müşteri kaybına ve iş hacminde düşüşe yol açıyor. Kira sözleşmelerinin kısa vadeli yapılması ve sürekli artış talebi, esnafın uzun vadeli plan yapmasını da neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu koşullar altında pek çok işletme ya küçülmeye gidiyor ya da kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Laleli de bu durumun en net örneklerinden.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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