onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Leyla Kaç Ayda Doğuruyor? Yaprak Dökümü'ndeki Bu Hatayı Defalarca İzleyenler Bile Fark Etmedi

Leyla Kaç Ayda Doğuruyor? Yaprak Dökümü'ndeki Bu Hatayı Defalarca İzleyenler Bile Fark Etmedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.07.2025 - 13:43 Son Güncelleme: 23.07.2025 - 15:45

İçerik Devam Ediyor

Yaprak Dökümü televizyonumuzun en efsane yapımlarından biri. Üzerinden yıllar geçse de hala defalarca izlemekten bıkmıyoruz. Hatta her izlediğimizde karakterlerle ilgili yeni çıkarımlar yapıyoruz. Her bir karakterinin ayrı bir hikayesi olan dizide bazen bir karaktere yıllar sonra hak veriyor, bir karakterin daha önce fark etmediğimiz hatalarını fark ediyoruz. 

'sevilayzeytun' isimli sosyal medya kullanıcısı, diziyi defalarca izleyenlerin bile fark etmediği bir zamanlama hatasını yakaladı. Pek çok kişi bu detaya ve bu detayı fark edememiş çok olmalarına şaşırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMP-SP...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Leyla kaç ayda doğuruyor?

Leyla kaç ayda doğuruyor?

Dizide Leyla hamile olduğunu açıkladıktan sonra Necla ve Ali Sarper evleniyor. Necla ve Ali Sarper evlilik yıldönümlerini kutladığı sırada ise Leyla hala hamile. Nihayet Leyla doğum yaptığında ise Hayriye Hanım bebeğin erken doğduğunu söylüyor.

Peki sizin farkettiğiniz başka hatalar var mı? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın