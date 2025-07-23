Leyla Kaç Ayda Doğuruyor? Yaprak Dökümü'ndeki Bu Hatayı Defalarca İzleyenler Bile Fark Etmedi

Yaprak Dökümü televizyonumuzun en efsane yapımlarından biri. Üzerinden yıllar geçse de hala defalarca izlemekten bıkmıyoruz. Hatta her izlediğimizde karakterlerle ilgili yeni çıkarımlar yapıyoruz. Her bir karakterinin ayrı bir hikayesi olan dizide bazen bir karaktere yıllar sonra hak veriyor, bir karakterin daha önce fark etmediğimiz hatalarını fark ediyoruz.

'sevilayzeytun' isimli sosyal medya kullanıcısı, diziyi defalarca izleyenlerin bile fark etmediği bir zamanlama hatasını yakaladı. Pek çok kişi bu detaya ve bu detayı fark edememiş çok olmalarına şaşırdı.