Leyla Kaç Ayda Doğuruyor? Yaprak Dökümü'ndeki Bu Hatayı Defalarca İzleyenler Bile Fark Etmedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMP-SP...
Yaprak Dökümü televizyonumuzun en efsane yapımlarından biri. Üzerinden yıllar geçse de hala defalarca izlemekten bıkmıyoruz. Hatta her izlediğimizde karakterlerle ilgili yeni çıkarımlar yapıyoruz. Her bir karakterinin ayrı bir hikayesi olan dizide bazen bir karaktere yıllar sonra hak veriyor, bir karakterin daha önce fark etmediğimiz hatalarını fark ediyoruz.
'sevilayzeytun' isimli sosyal medya kullanıcısı, diziyi defalarca izleyenlerin bile fark etmediği bir zamanlama hatasını yakaladı. Pek çok kişi bu detaya ve bu detayı fark edememiş çok olmalarına şaşırdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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