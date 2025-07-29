Pavyonda Çalışan Bir Kadın 5 Ay Çalışırım Diye Başlayıp Nasıl 5 Yıldır Çalışmaya Devam Ettiğini Anlattı

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri isimli dizisi yayınlanmaya başladığı dönem ülkemizde bir pavyon furyası başladı bildiğiniz üzere. Dizide Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı karakterin dansını taklit edenlerden elbisesini satın alanlara kadar her türlü garipliği görmemizin yanı sıra pavyon kültürüne ve pavyonda çalışmanın nasıl bir şey olduğuna dair merak da oldukça artmıştı. Bunun ardından pavyon tecrübesi olan insanlar, bilgilerini aktardıkları videolar çekmeye başlamıştı. O furya pek de bitmemiş gibi görünüyor.

5 ay pavyonda çalışıp ayrılmayı planladığını söyleyen bir kadın, 5 senedir pavyondan çıkamadığını anlattı. Pavyonda neler yaşadığını ve neden ayrılamadığını da açıkladı.