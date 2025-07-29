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Pavyonda Çalışan Bir Kadın 5 Ay Çalışırım Diye Başlayıp Nasıl 5 Yıldır Çalışmaya Devam Ettiğini Anlattı

Pavyonda Çalışan Bir Kadın 5 Ay Çalışırım Diye Başlayıp Nasıl 5 Yıldır Çalışmaya Devam Ettiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 15:04

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Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri isimli dizisi yayınlanmaya başladığı dönem ülkemizde bir pavyon furyası başladı bildiğiniz üzere. Dizide Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı karakterin dansını taklit edenlerden elbisesini satın alanlara kadar her türlü garipliği görmemizin yanı sıra pavyon kültürüne ve pavyonda çalışmanın nasıl bir şey olduğuna dair merak da oldukça artmıştı. Bunun ardından pavyon tecrübesi olan insanlar, bilgilerini aktardıkları videolar çekmeye başlamıştı. O furya pek de bitmemiş gibi görünüyor. 

5 ay pavyonda çalışıp ayrılmayı planladığını söyleyen bir kadın, 5 senedir pavyondan çıkamadığını anlattı. Pavyonda neler yaşadığını ve neden ayrılamadığını da açıkladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Ben pavyona niye gidiyorum diyorsanız, canım sıkılıyor…”

“Ben pavyona niye gidiyorum diyorsanız, canım sıkılıyor…”

Pavyonda çalışarak iyi bir birikim yaptığını anlatan kadın, bu çalışma düzenine alıştığı için ayrılamadığını anlattı. Fakat bu yola girmek isteyenleri kesin bir dille uyardı. Babanız yaşındaki insanlarla muhatap olmak zorunda olduğunu anlatan kadın 'Psikolojiniz bozulur' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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