Gerçekten Gerek Var mıydı? Doğum Gününde Kafası Pastaya Batırılan Minik Kız Sinir Krizi Geçirdi

Doğum günleri, çocuklar için yılın en heyecanla beklenen günlerinden biridir. Bu özel günde, hem bir yaş daha büyür hem de kendilerini önemli ve değerli hissederler. Hediye almak, sevdikleriyle bir araya gelmek gibi etkinlikler, çocukların mutlu anılar biriktirmesine yardımcı olur. Doğum günleri, çocukların aidiyet duygusunu güçlendirirken, kendilerine olan güvenlerini de pekiştirir. Yani küçük yaşlardan itibaren kutlanan her doğum günü, onların duygusal gelişiminde önemli bir yer tutar.
Bir miniğe ailesi doğum gününde bir şaka yapmak istedi. Kafası pastaya batırılan minik sinir krizi geçirdi. Ailenin bu tatsız şakası ise tepki çekti.
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Çocuklara yapılan şakaların psikolojik boyutu, sanıldığından çok daha derindir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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