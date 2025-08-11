Bir Dönem Okullarda İyi Niyetle Başlayıp Travmaya Dönüşen "Sosyal Yardımları" Eleştiren Video İçinizi Acıtacak

Çocuklar bazen acımasız olabiliyor. Özelikle okulda zaman zaman acımasız davranışlar ve zorbalık görülebiliyor. Çocukların fiziksel özellikleri, maddi durumları, aile yapıları gibi pek çok konu zorbalığa sebep olabiliyor. Bu yüzden, çocukların empati duygusunu geliştirmek, onları hoşgörü ve saygı üzerine eğitmek, zorbalığın önlenmesinde büyük önem taşıyor. Ailelerin, öğretmenlerin ve çevrenin, çocukların sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için rehberlik yapması gerekiyor.

Bir dönem okullarda bu durumun tam tersi yaşanıyordu. Okullarda sosyal yardım adına başlatılan çalışmalar pek çok çocuğun travması haline geliyordu. İçerik üreticisi Yaşarcan Kocaaslan çektiği bir video ile bu durumu eleştirdi. Video, pek çok kişiyi o günlere götürdü.