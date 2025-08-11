onedio
Bir Dönem Okullarda İyi Niyetle Başlayıp Travmaya Dönüşen "Sosyal Yardımları" Eleştiren Video İçinizi Acıtacak

Bir Dönem Okullarda İyi Niyetle Başlayıp Travmaya Dönüşen "Sosyal Yardımları" Eleştiren Video İçinizi Acıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.08.2025 - 18:40

Çocuklar bazen acımasız olabiliyor. Özelikle okulda zaman zaman acımasız davranışlar ve zorbalık görülebiliyor. Çocukların fiziksel özellikleri, maddi durumları, aile yapıları gibi pek çok konu zorbalığa sebep olabiliyor. Bu yüzden, çocukların empati duygusunu geliştirmek, onları hoşgörü ve saygı üzerine eğitmek, zorbalığın önlenmesinde büyük önem taşıyor. Ailelerin, öğretmenlerin ve çevrenin, çocukların sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için rehberlik yapması gerekiyor.

Bir dönem okullarda bu durumun tam tersi yaşanıyordu. Okullarda sosyal yardım adına başlatılan çalışmalar pek çok çocuğun travması haline geliyordu. İçerik üreticisi Yaşarcan Kocaaslan çektiği bir video ile bu durumu eleştirdi. Video, pek çok kişiyi o günlere götürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kilit nokta eğitimciler ve aileler.

Kilit nokta eğitimciler ve aileler.

Eğitimciler, sınıf ortamında saygı ve empatiyi teşvik ederek çocukların duygusal gelişimini destekler, zorbalık farkındalığı yaratır ve sorunları erken tespit edip müdahale ederler. Aileler ise çocuklarına sevgi dolu bir ortam sunup, empati ve saygı değerlerini öğretir, sosyal ilişkilerini yakından takip eder ve zorbalık durumlarında okul ile iş birliği yapar. Böylece hem okulda hem evde sağlanan destekle çocukların daha anlayışlı ve sağlıklı ilişkiler kurmaları mümkün olur.

Fakat geçmişte hem aileler hem eğitimciler genellikle çocuk psikolojisine oldukça uzaktı. Bu yüzden okul dönemi pek çok çocuk için travma olarak kaldı. Sizin okul döneminizden unutamadığınız bir anınız var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
