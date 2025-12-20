Saç İnsanı Ne Kadar Değiştirir? Sosyal Medya Fenomeni Melih Abuaf Protez Saç Taktırdı

Saç, kişinin dış görünümünü en çok etkileyen unsurlardan biri. İnsanın göründüğü yaşı bile doğrudan etkiliyor. Saç dökülmesi probleminden en çok erkekler muzdarip bildiğiniz üzere. Estetik müdahaleler arasında en yaygın olanı da saç ekimi. Fakat saç ekimi hem acılı hem de zahmetli olabiliyor. Peruk ise konforsuz. Bu yüzden son dönemde artık protez saçlar tercih ediliyor.
İçerik üreticisi Melih Abuaf da protez saç yaptırdı. Yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. Pek çok kişi yaşının olduğundan çok daha genç göründüğünü söyleyedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki protez saç nedir? Peruktan farkı ne?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın