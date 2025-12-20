Saç İnsanı Ne Kadar Değiştirir? Sosyal Medya Fenomeni Melih Abuaf Protez Saç Taktırdı

Saç, kişinin dış görünümünü en çok etkileyen unsurlardan biri. İnsanın göründüğü yaşı bile doğrudan etkiliyor. Saç dökülmesi probleminden en çok erkekler muzdarip bildiğiniz üzere. Estetik müdahaleler arasında en yaygın olanı da saç ekimi. Fakat saç ekimi hem acılı hem de zahmetli olabiliyor. Peruk ise konforsuz. Bu yüzden son dönemde artık protez saçlar tercih ediliyor.

İçerik üreticisi Melih Abuaf da protez saç yaptırdı. Yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. Pek çok kişi yaşının olduğundan çok daha genç göründüğünü söyleyedi.