Saç İnsanı Ne Kadar Değiştirir? Sosyal Medya Fenomeni Melih Abuaf Protez Saç Taktırdı

Saç İnsanı Ne Kadar Değiştirir? Sosyal Medya Fenomeni Melih Abuaf Protez Saç Taktırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2025 - 20:18

Saç, kişinin dış görünümünü en çok etkileyen unsurlardan biri. İnsanın göründüğü yaşı bile doğrudan etkiliyor. Saç dökülmesi probleminden en çok erkekler muzdarip bildiğiniz üzere. Estetik müdahaleler arasında en yaygın olanı da saç ekimi. Fakat saç ekimi hem acılı hem de zahmetli olabiliyor. Peruk ise konforsuz. Bu yüzden son dönemde artık protez saçlar tercih ediliyor. 

İçerik üreticisi Melih Abuaf da protez saç yaptırdı. Yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. Pek çok kişi yaşının olduğundan çok daha genç göründüğünü söyleyedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki protez saç nedir? Peruktan farkı ne?

Peki protez saç nedir? Peruktan farkı ne?

Protez saç, sadece dökülme olan bölgeye göre yapılıyor. O bölgenin ölçüsü alınarak, gerçek insan saçından üretilmiş saçlar, hava ve su geçiren özel bir tabanla birlikte kafa derisine sabitleniyor. Yaklaşık 3-4 haftalık sürelerle bakımı yapıldığı sürece günlük hayatta rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kişiye özel ve sabit olduğundan peruğa göre konforlu. Herhangi bir işlem gerekmediğinden de saç ekimi gibi zor değil. Fakat görünüm olarak herkese hitap etmeyebiliyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
