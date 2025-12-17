Estetik Çılgınlığına Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir Kadın Kirpik Ektirme İşlemini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DR5An...
Estetik uygulamalar, günümüzde oldukça yaygın bildiğiniz üzere. Artık sadece belli bir kesim tarafından değil, hemen hemen herkes tarafından ulaşılabilir hale geldi. Ayrıca aslında aklımıza bile gelmeyecek bölgeler için bile işlemler mevcut. İnsanlar estetik işlemlerle tanıştıkça, onlara ihtiyaçları olduğunu da düşünmeye başlıyor. Bu uygulamalar, kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayıp özgüvenini artırsa da farklı psikolojik etkileri de var.
Yeni bir trend daha sosyal medyada viral oldu. Seyrek kirpiklere sahip olanlar için yeni çıkan kirpik ekim işlemi yine pek çok kişinin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saçtan alınıp kirpiklere ve kaşlara ekiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın