Estetik Çılgınlığına Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir Kadın Kirpik Ektirme İşlemini Paylaştı

Estetik uygulamalar, günümüzde oldukça yaygın bildiğiniz üzere. Artık sadece belli bir kesim tarafından değil, hemen hemen herkes tarafından ulaşılabilir hale geldi. Ayrıca aslında aklımıza bile gelmeyecek bölgeler için bile işlemler mevcut. İnsanlar estetik işlemlerle tanıştıkça, onlara ihtiyaçları olduğunu da düşünmeye başlıyor. Bu uygulamalar, kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayıp özgüvenini artırsa da farklı psikolojik etkileri de var.

Yeni bir trend daha sosyal medyada viral oldu. Seyrek kirpiklere sahip olanlar için yeni çıkan kirpik ekim işlemi yine pek çok kişinin dikkatini çekti.