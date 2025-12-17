onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Estetik Çılgınlığına Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir Kadın Kirpik Ektirme İşlemini Paylaştı

Estetik Çılgınlığına Bir Yenisi Daha Eklendi: Bir Kadın Kirpik Ektirme İşlemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.12.2025 - 09:50

İçerik Devam Ediyor

Estetik uygulamalar, günümüzde oldukça yaygın bildiğiniz üzere. Artık sadece belli bir kesim tarafından değil, hemen hemen herkes tarafından ulaşılabilir hale geldi. Ayrıca aslında aklımıza bile gelmeyecek bölgeler için bile işlemler mevcut. İnsanlar estetik işlemlerle tanıştıkça, onlara ihtiyaçları olduğunu da düşünmeye başlıyor. Bu uygulamalar, kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayıp özgüvenini artırsa da farklı psikolojik etkileri de var. 

Yeni bir trend daha sosyal medyada viral oldu. Seyrek kirpiklere sahip olanlar için yeni çıkan kirpik ekim işlemi yine pek çok kişinin dikkatini çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DR5An...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Saçtan alınıp kirpiklere ve kaşlara ekiliyor.

Saçtan alınıp kirpiklere ve kaşlara ekiliyor.

Bildiğiniz üzere uzun ve gür kirpikler her dönem güzelliğin sembolüydü. Fakat herkes gür kirpiklere sahip değil. Fakat bunun da çözümü bulundu. Saçlardan alınan kökler kaç ve kirpiklere de ekilmeye başlandı. Tek problem saç gibi sürekli uzamaya devam edecek olmaları...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın