İnternette Her Gördüğünüzü Denemeyin! Bir Dişçi Dişini Karbonatla Fırçalayan Bir Hastanın Durumunu Paylaştı

Sosyal medyada zaman zaman sağlık ve bakım ile ilgili trendler moda oluyor bildiğiniz üzere. Özellikle cilt bakımı, diş beyazlatma, zayıflama gibi amaçlarla birbirinden ilginç ürünler ya da denemeler yapılıyor. Bunlardan sonuç alanlar trendlerin yayılmasını sağlasa da her uygulama herkese göre uygun değil ve çok ciddi sonuçları olabilir.

Bir diş hekimi, dişlerini karbonatla fırçalayan hastasının ağzının geldiği hali paylaştı. Diş beyazlatma amaçlı kullanılan bu ürünün dişleri getirdiği hal pek çok kişiye ders oldu.