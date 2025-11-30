onedio
İnternette Her Gördüğünüzü Denemeyin! Bir Dişçi Dişini Karbonatla Fırçalayan Bir Hastanın Durumunu Paylaştı

İnternette Her Gördüğünüzü Denemeyin! Bir Dişçi Dişini Karbonatla Fırçalayan Bir Hastanın Durumunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2025 - 09:43 Son Güncelleme: 30.11.2025 - 09:50

Sosyal medyada zaman zaman sağlık ve bakım ile ilgili trendler moda oluyor bildiğiniz üzere. Özellikle cilt bakımı, diş beyazlatma, zayıflama gibi amaçlarla birbirinden ilginç ürünler ya da denemeler yapılıyor. Bunlardan sonuç alanlar trendlerin yayılmasını sağlasa da her uygulama herkese göre uygun değil ve çok ciddi sonuçları olabilir. 

Bir diş hekimi, dişlerini karbonatla fırçalayan hastasının ağzının geldiği hali paylaştı. Diş beyazlatma amaçlı kullanılan bu ürünün dişleri getirdiği hal pek çok kişiye ders oldu.

Neden dişler karbonatla fırçalanıyor?

Karbonat dişlerin yüzeyindeki lekeleri çıkardığından beyazlama sağlıyor. Fakat bildiğiniz üzere karbonat çok güçlü ve pek çok inatçı lekenin derinlemesine temizlenmesi için kullanılıyor. Bu yüzden diş gibi hassas bir bölgede kullanmak herkes için uygun olmayabilir. Bu yüzden dikkatli olmak, gerekirse hiç kullanmamak gerekiyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
moonlightnewgame

Hergün asla kullanılmazz. Asla fırçaya direk dökülüp fırçalanmaz. Az miktarda alıp suyla karıştırılıp dişe elle sürüp max 30 saniye sonra durlulanır. Kattiye... Devamını Gör

SsS

aynen öyle demişti diş hekimim. sadece azıcık beklet ve ağzını çalkala. o da ayda yılda bir, kahve sigara sararmaları olduğunda. her gün karbonatla diş mi fı... Devamını Gör

