Makul mü Abartı mı? Bir Sokak Röportajında Gençlere "Çalışma Şartlarınız Nasıl Olmalı?" Sorusu Soruldu

Makul mü Abartı mı? Bir Sokak Röportajında Gençlere "Çalışma Şartlarınız Nasıl Olmalı?" Sorusu Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.08.2025 - 23:54

Her kuşak, doğduğu dönemin ekonomik, kültürel ve teknolojik şartları içinde şekillendiği için hayata bakış açıları ve beklentileri de birbirinden farklı haliyle. Örneğin, savaş ve kıtlık dönemlerini yaşamış bir kuşak, güvence ve istikrarı ön planda tutarken, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda büyüyen gençler, özgürlük, yaratıcılık ve hızlı başarı gibi kavramlara daha çok önem veriyor. Bu farklılıklar, hem yaşam tarzlarını hem de gelecek planlarını etkiliyor. Toplum içinde kuşaklar arası iletişimi ve anlayışı güçlendirmek için bu bakış açılarının çeşitliliğini kabul etmek ve ortak noktalar bulmak önemli. Fakat genel olarak her kuşak, bir sonraki kuşağı beğenmiyor ve eleştiriyor.

Gençlere 'Çalışma şartlarınız nasıl olmalı?' sorusu soruldu. Kimileri gençlerin isteklerini makul bulurken kimileri 'tembellik' olarak yorumladı.

Z kuşağı, çalıştıkları ortamda esneklik, güvence ve teknoloji uyumunu bir arada görmek istiyor.

Z kuşağı, çalıştıkları ortamda esneklik, güvence ve teknoloji uyumunu bir arada görmek istiyor.

Katı hiyerarşilerden ziyade, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, açık iletişimin hakim olduğu ve yenilikçi fikirlerin desteklendiği ekiplerde yer almayı tercih ediyorlar. Uzaktan veya hibrit çalışma imkanı z kuşağı için daha makul görünüyor. Z kuşağının önceliği modern teknolojik altyapı ve iş ile özel yaşam dengesini koruyacak esnek çalışma saatleri. Bu istekler, uzun ve sıkı çalışma saatlerine alışık olan önceki kuşaklara abartılı gelse de aslında günümüz şartlarında pek de mantıksız istekler değil. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Pasif Kullanıcı

Yapay zekanın tekmesini yiyince görürsünüz esnek çalışmayı 👏👏👏

Mor En Sevdiğim Renktir

Niyeyse kimse uygun bulmamış bu istekleri ben z kuşağı değilim fakat öyle olmasam da ben bile isterdim böyle olmasını. Yok ben istemezdim diyen samimi değil... Devamını Gör