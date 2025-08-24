onedio
UFO Araştırmacısı Haktan Akdoğan "Acil Kodlu" Uyarı Yaptı: "En Az 50 Oreon Federasyon Yıldız Gemisi Sıralandı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
24.08.2025

Haktan Akdoğan'ı özellikle 90'lı yıllarda uzay ile ilgilenenler mutlaka tanıyordur. Kendisi bu konuda araştırmalar yapıyor. Akdoğan 1990’lı yıllarda ABD’de, UFO’larla ilgili araştırmalar yapmış. Yaklaşık 11 yıl orada kalan Akdoğan gizli dosyalara ulaşma, farklı araştırma gruplarıyla temas kurma imkanı bulmuş. 1996’da Türkiye’ye döndüğünde ise öğrendiklerini televizyon programlarında sunmaya başlamıştı.

Akdoğan geçtiğimiz günlerde acil kodlu bir uyarı yaptı. 'Uzun menzilli Urma devriye gemileri, en az 50 Oreon Federasyonu yıldız gemisinin sıralandığını ve sefere hazırlık yaptığını bildirmişler' diyerek durumu bildiren Akdoğan'ın açıklaması gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Videonun viral olmasının ardından Akdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.

Videonun viral olmasının ardından Akdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.

'Uzaylılar hiçbir şekilde dünyaya müdahale etmeyecek. Paylaştığımız bilgi, dünyanın yörüngesinde ve galaksimizin bir kısmında negatif kutbu uzaylılarla pozitif amaçlı dünya dışı varlıklar arasında bir çatışma olduğudur' diyen Akdoğan yüreklere su serpti.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
