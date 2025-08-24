UFO Araştırmacısı Haktan Akdoğan "Acil Kodlu" Uyarı Yaptı: "En Az 50 Oreon Federasyon Yıldız Gemisi Sıralandı"

Haktan Akdoğan'ı özellikle 90'lı yıllarda uzay ile ilgilenenler mutlaka tanıyordur. Kendisi bu konuda araştırmalar yapıyor. Akdoğan 1990’lı yıllarda ABD’de, UFO’larla ilgili araştırmalar yapmış. Yaklaşık 11 yıl orada kalan Akdoğan gizli dosyalara ulaşma, farklı araştırma gruplarıyla temas kurma imkanı bulmuş. 1996’da Türkiye’ye döndüğünde ise öğrendiklerini televizyon programlarında sunmaya başlamıştı.

Akdoğan geçtiğimiz günlerde acil kodlu bir uyarı yaptı. 'Uzun menzilli Urma devriye gemileri, en az 50 Oreon Federasyonu yıldız gemisinin sıralandığını ve sefere hazırlık yaptığını bildirmişler' diyerek durumu bildiren Akdoğan'ın açıklaması gündem oldu.