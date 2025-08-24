Her Gün Yeni Bir Şey Çıkıyor: Bir Aile Dizilimi Uygulayıcısı Evde Terlikle Gezenleri Uyardı

Son dönemde birbirinden ilginç spitirüel uygulamayla karşılaşıyoruz bildiğiniz üzere. Önce eski atlerle yer silmememiz gerektiği konusunda uyarı almıştık. Ardında toplu taşımadan inen birinin koltuğuna hemen oturmamamız gerektiğini öğrenmiştik derken ardı ardına pek çok yanlışımız konusunda bilgilendirildik. Yine onlardan biri gündem oldu.

Aile dizimi uygulayıcısı, emekli avukat Bahriye Eren, evde terlikle dolaşanları uyardı. Terliğin enerji akışını kestiğini söyleyen Eren, bu yüzden köklenemediğimizi söyledi ve bu durumdan kurtulmak için basit bir çözüm de sundu.