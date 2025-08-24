onedio
Her Gün Yeni Bir Şey Çıkıyor: Bir Aile Dizilimi Uygulayıcısı Evde Terlikle Gezenleri Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.08.2025 - 09:57

Son dönemde birbirinden ilginç spitirüel uygulamayla karşılaşıyoruz bildiğiniz üzere. Önce eski atlerle yer silmememiz gerektiği konusunda uyarı almıştık. Ardında toplu taşımadan inen birinin koltuğuna hemen oturmamamız gerektiğini öğrenmiştik derken ardı ardına pek çok yanlışımız konusunda bilgilendirildik. Yine onlardan biri gündem oldu. 

Aile dizimi uygulayıcısı, emekli avukat Bahriye Eren, evde terlikle dolaşanları uyardı. Terliğin enerji akışını kestiğini söyleyen Eren, bu yüzden köklenemediğimizi söyledi ve bu durumdan kurtulmak için basit bir çözüm de sundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNfEvBbI8hk/
Buradan izleyebilirsiniz;

Son dönemde bu tarz konulara ilgi neden arttı?

Son dönemde spiritüel konulara olan ilginin artışı, aslında çağımızın getirdiği belirsizlikler ve bireysel arayışlarla yakından ilişkili. Ekonomik krizler, iklim sorunları, pandemi ve toplumsal çalkantılar insanların güven duygusunu sarsarken, manevi alanlara yönelmek bir tür sığınak haline geldi. Modern yaşamın hızına ve yalnızlaştırıcı etkisine karşılık spiritüellik, içsel huzur, denge ve anlam arayışını destekliyor. Ayrıca sosyal medya ve popüler kültürün etkisiyle astroloji, meditasyon, enerji çalışmaları gibi konular daha görünür hale geldi; bu da merak duygusunu artırdı. Özellikle genç kuşaklar, geleneksel kalıplardan çok kişisel deneyime değer verdikleri için spiritüel öğretileri bir “kendini keşfetme yolu” olarak görüyor. Böylece spiritüellik, dini boyutun ötesine geçerek kişisel gelişimle iç içe bir yaşam pratiğine dönüşüyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Mubeyyen Torun

Boş işler 🤬