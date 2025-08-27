onedio
Marmaris'te Canı Sıkıldığı İçin Turistlerle Uğraştığını Söyleyen Bir Şahsın Videosu Tepki Çekti

Marmaris'te Canı Sıkıldığı İçin Turistlerle Uğraştığını Söyleyen Bir Şahsın Videosu Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.08.2025 - 16:09

Turizm bölgelerinde bu yaz beklenen yoğunluk yaşanmadı bildiğiniz üzere. Bu durumda en çok zorlanan kesim esnaf oldu. Boş kalan oteller ve sakin sahiller nedeniyle birçok işletme gün boyu müşteri bekler hale geldi. “Geçen yıllarda bu zamanlar dükkanımıza girmek zor olurdu, şimdi siftah yapmadan kapatıyoruz” diyen esnaf, hem kira hem de giderleri karşılamakta zorlandıklarını söyledikleri videolar çekti. Tatil bölgelerinden fiyatlarla ilgili şikayet ederken sinirleri bozan bir başka görüntü geldi. Bir şahsın turistleri rahatsız ettiği video tepki çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gözaltına alındı.

Gözaltına alındı.

Marmaris'te 'Can sıkıntımı turistlerle çıkarıyorum' diyen bir genç, yoldan geçen turistleri durdurarak konuşmaya çalıştı. Turistlerin ne olduğunu dahi anlayamadığı anlar sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin artmasının ardından yetkililer harekete geçti. Şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Arwen

‘Fıstık atmayın’ tabelası eksik önünde.

zülkarneyn

akıl s2k değil ki, bunlara śokasın

Aryan

kekolar her yeri işgal etti ortalık bunlardan temizlenip sarı torbaya koyulması gerek tekrardan.