Marmaris'te Canı Sıkıldığı İçin Turistlerle Uğraştığını Söyleyen Bir Şahsın Videosu Tepki Çekti

Turizm bölgelerinde bu yaz beklenen yoğunluk yaşanmadı bildiğiniz üzere. Bu durumda en çok zorlanan kesim esnaf oldu. Boş kalan oteller ve sakin sahiller nedeniyle birçok işletme gün boyu müşteri bekler hale geldi. “Geçen yıllarda bu zamanlar dükkanımıza girmek zor olurdu, şimdi siftah yapmadan kapatıyoruz” diyen esnaf, hem kira hem de giderleri karşılamakta zorlandıklarını söyledikleri videolar çekti. Tatil bölgelerinden fiyatlarla ilgili şikayet ederken sinirleri bozan bir başka görüntü geldi. Bir şahsın turistleri rahatsız ettiği video tepki çekti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Gözaltına alındı.
‘Fıstık atmayın’ tabelası eksik önünde.
akıl s2k değil ki, bunlara śokasın
kekolar her yeri işgal etti ortalık bunlardan temizlenip sarı torbaya koyulması gerek tekrardan.