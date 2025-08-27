onedio
Sokak Röportajında Neden Çalıştığını Anlatan Çocuk Uzun Uzun Düşündürdü: "Büyüyünce Her Şey Çok Pahalı Olacak"

Sokak Röportajında Neden Çalıştığını Anlatan Çocuk Uzun Uzun Düşündürdü: "Büyüyünce Her Şey Çok Pahalı Olacak"

27.08.2025 - 08:37

Ekonomi bir süredir 7'den 70'e herkesin gündemi. Emeklilerden kantin fiyatlarına hakim olan çocuklara kadar herkes ekonomi hakkında konuşuyor. 12 yaşında sokakta satıcılık yapan bir çocuk neden erken yaşta çalışmaya başladığını anlattı. Ailesinin maddi imkansızlıklar içinde olduğunu söyleyen çocuk, ilerde her şeyin daha da pahalılaşacak olmasından duyduğu endişeyi paylaştı. “Dışarıdaki çocuklar gibi gezmeyi çok isterdim. Babamın borçları var, aileme çok para lazım.' diyen çocuğun daha 12 yaşında 'Hayat çok zor' demesi ise kalpleri acıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Büyüdüğüm zaman her şey o kadar pahalılaşacak ki..."

"Büyüdüğüm zaman her şey o kadar pahalılaşacak ki..."

Her çocuğun eşit haklara sahip olması, adil ve sağlıklı bir toplumun temel şartıdır. Çocukların doğduğu aile, yaşadığı çevre ya da sahip olduğu imkânlar farklı olsa da eğitim, sağlık, sevgi ve güven gibi en temel ihtiyaçlarda hiçbir ayrım olmaması gerekir. Eşitlik, çocukların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için en önemli güvencedir. Bu nedenle, her çocuğun aynı fırsatlara erişebilmesi, yalnızca bireysel gelişimleri için değil, toplumun ortak yararı için de büyük önem taşır.

