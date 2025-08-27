Sokak Röportajında Neden Çalıştığını Anlatan Çocuk Uzun Uzun Düşündürdü: "Büyüyünce Her Şey Çok Pahalı Olacak"

Her çocuğun eşit haklara sahip olması, adil ve sağlıklı bir toplumun temel şartıdır. Çocukların doğduğu aile, yaşadığı çevre ya da sahip olduğu imkânlar farklı olsa da eğitim, sağlık, sevgi ve güven gibi en temel ihtiyaçlarda hiçbir ayrım olmaması gerekir. Eşitlik, çocukların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için en önemli güvencedir. Bu nedenle, her çocuğun aynı fırsatlara erişebilmesi, yalnızca bireysel gelişimleri için değil, toplumun ortak yararı için de büyük önem taşır.