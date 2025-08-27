Sokak Röportajında Neden Çalıştığını Anlatan Çocuk Uzun Uzun Düşündürdü: "Büyüyünce Her Şey Çok Pahalı Olacak"

Ekonomi bir süredir 7'den 70'e herkesin gündemi. Emeklilerden kantin fiyatlarına hakim olan çocuklara kadar herkes ekonomi hakkında konuşuyor. 12 yaşında sokakta satıcılık yapan bir çocuk neden erken yaşta çalışmaya başladığını anlattı. Ailesinin maddi imkansızlıklar içinde olduğunu söyleyen çocuk, ilerde her şeyin daha da pahalılaşacak olmasından duyduğu endişeyi paylaştı. “Dışarıdaki çocuklar gibi gezmeyi çok isterdim. Babamın borçları var, aileme çok para lazım.' diyen çocuğun daha 12 yaşında 'Hayat çok zor' demesi ise kalpleri acıttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Büyüdüğüm zaman her şey o kadar pahalılaşacak ki..."
