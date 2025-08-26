onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Film Sahnesi Gibi: Amerika'da Lise Okuyan Bir Türk Okulunun İlk Gününü Paylaştı

Film Sahnesi Gibi: Amerika'da Lise Okuyan Bir Türk Okulunun İlk Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.08.2025 - 11:27

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün açıklanan lise yerleştirme sonuçlarıyla birlikte öğrenciler ve veliler için yeni bir dönem başladı. Sınav maratonunun ardından bu kez kayıt heyecanı, okul seçimi ve gelecek planları gündeme geldi. Ancak akademik hazırlıkların yanı sıra ailelerin en çok konuştuğu konulardan biri de ücretler oldu. Yeni dönemin yaklaşmasıyla birlikte hem öğrenciler hem veliler için heyecan kadar ekonomik kaygılar da artmış durumda.

Amerika'da lise okuyan bir öğrenci okulunun ilk gününü paylaştı. Renkli sınıflar, temiz ortam ve derslerdeki düzen dikkat çekti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aydiiruya/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Üniversite sınavı sonuçları da kafa karıştırdı.

Üniversite sınavı sonuçları da kafa karıştırdı.

Geçtiğimiz gün binlerce gencin üniversite sınavı sonucu açıklandı. Öğrencilerin 4 yıl boyunca çalıştıkları sınavın sonuçları pek çoğunu memnun etmedi. İyi bir sıralamaya sahip olan öğrenciler, neredeyse son tercihlerine yerleştiklerini söyleyerek duruma isyan etti. Bu da hem eğitim hem sınav sistemi üzerine tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın