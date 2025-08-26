Film Sahnesi Gibi: Amerika'da Lise Okuyan Bir Türk Okulunun İlk Gününü Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aydiiruya/vid...
Geçtiğimiz gün açıklanan lise yerleştirme sonuçlarıyla birlikte öğrenciler ve veliler için yeni bir dönem başladı. Sınav maratonunun ardından bu kez kayıt heyecanı, okul seçimi ve gelecek planları gündeme geldi. Ancak akademik hazırlıkların yanı sıra ailelerin en çok konuştuğu konulardan biri de ücretler oldu. Yeni dönemin yaklaşmasıyla birlikte hem öğrenciler hem veliler için heyecan kadar ekonomik kaygılar da artmış durumda.
Amerika'da lise okuyan bir öğrenci okulunun ilk gününü paylaştı. Renkli sınıflar, temiz ortam ve derslerdeki düzen dikkat çekti.
Üniversite sınavı sonuçları da kafa karıştırdı.
