İkinci Sıra Şaşırttı: Bir Gezgin Gitmenizin Neredeyse İmkansız Olduğu 6 Ülkeyi Sıraladı

26.08.2025 - 14:07

Dünyayı gezmek, kimileri için yalnızca bir seyahat değil, yaşamın en büyük tutkularından biri. Yeni kültürler tanımak, farklı diller işitmek, hiç görülmemiş manzaraların karşısında büyülenmek, insana hem özgürlük hem de derin bir öğrenme duygusu katıyor. Bazıları için bu yolculuklar bir hobi ya da kaçışken, kimileri için adeta bir yaşam tarzına dönüşüyor. Çünkü dünya ne kadar büyükse, keşfedilecek yerler ve öğrenilecek şeyler de o kadar sınırsız. Fakat girmenizin neredeyse imkansız olduğu birçok ülke olduğunu biliyor muydunuz?

'onurcancamm' isimli içerik üreticisi, girmenizin neredeyse imkansız olduğu 6 ülkeyi sıraladı. Listenin başındaki ülke hepimizin malumu olsa da ikinci sıradaki ülke şaşırttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sıralama şöyleydi;

1. Kuzey Kore

2. Türkmenistan

3. Somali

4. Nauru

5. Kiribati

6. Eritre

