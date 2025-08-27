onedio
Kayak, Yüzme, Paten: Çocuğu İsviçre'de Bir Devlet Okuluna Başlayan Bir Türk Okulun Sunduğu İmkanları Paylaştı

Kayak, Yüzme, Paten: Çocuğu İsviçre'de Bir Devlet Okuluna Başlayan Bir Türk Okulun Sunduğu İmkanları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.08.2025 - 09:53

Okulların açılmasına az bir zaman kala aileler yoğun bir arayış içine girmiş durumda. Çocuklarının geleceği için en doğru tercihi yapmak isteyen veliler, okul seçerken hem ücret hem de eğitim kalitesi, temizlik, güvenlik ve sosyal imkânlar gibi pek çok unsuru göz önünde bulunduruyor. Bu süreçte ailelerin aklına yurt dışındaki okullar da geliyor. Orada durumun nasıl olduğu merak ediliyor.

Çocuğu İsçivre'de okula başlayacak olan bir Türk, okulun sunduğu imkanları paylaştı. Bir devlet okulunun sunduğu imkanlar izleyenleri hayran bıraktı.

"Türkiye’deki özel okullardan bile daha iyi."

"Türkiye’deki özel okullardan bile daha iyi."

Bildiğiniz üzere ülkemizde benzer imkanlara sahip özel okullar var. Fakat her birinin senelik ücreti neredeyse bir ev fiyatı. İsviçre'deki bu devlet okulunda çocuğa yalnızca bir panduf alınıyor, geri kalan her şeyi ise okul karşılıyor. Öğrenciler yılda bir kez kayak tatiline götürülüyor. Kayak, yüzme ve paten eğitimleri de okul tarafından veriliyor. Siz bu okulu nasıl buldunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
