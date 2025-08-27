Kayak, Yüzme, Paten: Çocuğu İsviçre'de Bir Devlet Okuluna Başlayan Bir Türk Okulun Sunduğu İmkanları Paylaştı

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1960...
Okulların açılmasına az bir zaman kala aileler yoğun bir arayış içine girmiş durumda. Çocuklarının geleceği için en doğru tercihi yapmak isteyen veliler, okul seçerken hem ücret hem de eğitim kalitesi, temizlik, güvenlik ve sosyal imkânlar gibi pek çok unsuru göz önünde bulunduruyor. Bu süreçte ailelerin aklına yurt dışındaki okullar da geliyor. Orada durumun nasıl olduğu merak ediliyor.
Çocuğu İsçivre'de okula başlayacak olan bir Türk, okulun sunduğu imkanları paylaştı. Bir devlet okulunun sunduğu imkanlar izleyenleri hayran bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Türkiye’deki özel okullardan bile daha iyi."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın